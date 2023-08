La verità dietro i deja-vu: a cosa sono dovuti? Non ci crederete mai

Prima o poi può capitare a tutti di avere la sensazione di aver già vissuto in passato una certa situazione. Ma a cosa sono dovuti i deja -vu?

Meglio noto con il termine deja – vu, può capitare a tutti di avere la strana sensazione di aver già vissuto in passato una certa situazione. Una situazione alquanto comune che sembra si verifichi per dei motivi ben precisi. Ecco quali.

La vita è ricca di imprevisti. Tante le cose che accadono a prescindere dalla nostra volontà. Se tutto questo non bastasse, può capitare di ritrovarsi alle prese con situazioni che ci portano a provare sentimenti alquanto contrastanti.

Ne sono un chiaro esempio i cosiddetti deja – vu, ovvero quella strana sensazione di aver già vissuto in passato una certa situazione. Un avvenimento più comune di quello che si pensi e che a quanto pare sembra possa verificarsi per dei motivi ben precisi. Ecco quali.

La verità dietro i deja-vu: a cosa sono dovuti? Le teorie

A cosa sono dovuti i deja -vu? Ebbene, ancora non è stata scoperta una causa certa. Diverse, infatti, sono le ipotesi in merito, con le teorie più accreditate che accostano tale situazione a qualche aspetto della memoria o addirittura ad un suo breve malfunzionamento.

Entrando nei dettagli, secondo alcuni studiosi il deja-vu potrebbe essere la conseguenza di un falso riconoscimento. Ovvero i ricordi possono essere spesso registrati in modo frammentato, per poi confondersi e unirsi a ricordi di situazioni similari del passato. Stando ad altri studi, invece, potrebbe essere provocato da un momentaneo errore del sistema dell’attenzione che una volta interrotto causerebbe una rielaborazione dell’informazione.

Volgendo uno sguardo alle teorie lontane della scienza, invece, c’è chi ritiene che i deja vu non siano altro che il ricordo di qualcosa che in realtà abbiamo sognato o addirittura si tratterrebbe di vere e proprie premonizioni. Diverse religioni, inoltre, ipotizzano che siano da collegarsi alla reincarnazione e al ricordo di una vita precedente. A conti fatti, quindi, non è dato sapere a cosa siano effettivamente dovuti i deja vu. L’unica cosa certa è che si tratti di una situazione comune in grado di regalare grande fascino.