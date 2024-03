Ma l’Oscar è d’oro e quanto vale? Tutta la verità su questa statuetta che prende il nome da uno zio

La famosa statuetta è uno dei premi più ambiti da registi, attori, sceneggiatori, ecc. Ma ti sei mai chiesto qual è il suo valore commerciale e se si può vendere?

È terminata, già da qualche giorno, la sfavillante notte degli Oscar. La 96esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel, si è come sempre tenuta nella città di Los Angeles. A trionfare è stato il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha vinto ben 7 statuette. Niente di fatto per Matteo Garrone e il suo “Io Capitano”. Purtroppo, il regista italiano non è riuscito ad agguantare l’ambito Oscar. A vincere è stato invece il film “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer.

Gli albori

Trionfare a Los Angeles e vincere questo premio è il sogno di molti registi e attori. Ma scopriamo qualche curiosità interessante sulla statuetta più famosa del Mondo. La prima edizione della cerimonia si è tenuta nel 1929. A disegnare l’Oscar fu Cedric Gibbons, all’epoca Chief Art Director della Metro-Goldwyn-Mayer (la casa cinematografica del leone che ruggisce) e realizzata dallo scultore George Stanley. Rappresenta un cavaliere dal fisico atletico, che impugna una spada. Sotto ai suoi piedi si trova una bobina cinematografica con 5 cerchi che rappresentavano le 5 categorie da premiare: registi, attori, produttori, scrittori e tecnici.

Ma l’Oscar è d’oro e quanto vale? Tutte le informazioni

Ti sei mai chiesto perché la statuetta più ambita si chiama Oscar? Secondo una leggenda di Hollywood, pare che questo nome sia stato dato da Margaret Herrick, bibliotecaria dell’Accademia. Vedendo la statuetta avrebbe esclamato “Somiglia a mio zio Oscar”. Da quel momento l’Academy Award of Merit è diventato per tutti solo “Oscar”. La statuetta è alta 13,5 pollici (circa 34 cm) e pesa 8,5 libbre (circa 4 kg). Tutti pensano che l’Oscar sia realizzato in oro massiccio. E invece no. La statuetta è fatta di bronzo e placcata in oro 24 carati. Solo durante la Seconda Guerra Mondiale, venne realizzata in gesso. Questo perché non era facile recuperare i metalli.

Secondo il regolamento i vincitori e i loro eredi non possono assolutamente vendere la statuetta. Qualora volessero liberarsene, potrebbero cederla esclusivamente all’Accademy che la acquisterebbe ad un prezzo simbolico: solo 1 dollaro. Quindi non troverete mai l’Oscar nelle varie aste o nelle case degli uomini più facoltosi. Ma quanto vale la famosa statuetta? Prendendo in considerazione i materiali utilizzati, il prezzo commerciale si aggirerebbe intorno ai 400 dollari. Quindi, davvero poco.