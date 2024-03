Qual è il libro più raro e costoso al Mondo e chi lo possiede? Lo ha scritto un italiano

Lo ha scritto un vero genio nato in Toscana, il libro più costoso di tutti i tempi. Sai quanto è stato pagato e ora a chi appartiene? Scopriamolo insieme.

Leggere è un’attività meravigliosa che ci permette di imparare, viaggiare con la fantasia, immaginare nuove vite e anche arricchire il lessico. Infatti, usare un linguaggio nitido permette di essere più sicuri e acquisire autorevolezza. I libri non sono degli oggetti inanimati, sono quel luogo sicuro dove rifugiarsi per qualche ora. Leggere ci dà la possibilità di immaginare innumerevoli vite ed immergerci in un mondo parallelo fatto di pagine, parole e pensieri. La vita quotidiana è sempre frenetica, piena di mille impegni e problemi. Ma un libro ha la capacità di allontanare i brutti pensieri, lo stress e calmare gli animi.

Sai qual è il libro più raro e costoso di tutti i tempi?

Qualunque appassionato di libri, vorrebbe nella propria collezione dei pezzi unici ed introvabili. Manoscritti preziosi, volumi antichi, copie autografate, edizioni rare. Libri dal valore inestimabile e di autori importanti. Il mercato dei libri non è molto diverso da quello delle opere d’arte. Ci sono dei testi che, un tempo, valevano pochissimi dollari e che adesso invece, sono delle rarità editoriali. I libri pubblicati nel corso dei secoli sono tantissimi, ma solo alcuni di loro sono pezzi unici.

Il testo più ricercato e costoso al Mondo porta la firma di un autore italiano. Parliamo del grande Leonardo Da Vinci, conosciuto sicuramente come uno dei più grandi geni del nostro Paese. Inventore, artista, scienziato, Leonardo era un uomo poliedrico e brillante. Una delle menti più ingegnose del Rinascimento, che ha compiuto importantissime scoperte. Il paracadute, la macchina volante, l’ornitottero, la muta da sub. Solo per citare alcune delle sue geniali invenzioni. Il libro più raro e costoso al Mondo, scritto dal grande Leonardo Da Vinci, è il Codice di Leicester, conosciuto anche come Codice Hammer.

L’attuale proprietario e il costo del libro

Si tratta di un manoscritto formato da 36 fogli, realizzato tra il 1506 e il 1510, nel quale Leonardo si concentra sulla idraulica e idrodinamica. Il genio toscano approfondisce gli studi sull’acqua per sfruttarne la sua energia. Nel corso dei secoli, il Codice di Leicester è passato dalle mani di vari collezionisti e appassionati. Ma nel 1994 il padre di Microsoft, Bill Gates, lo ha comprato all’asta. Si è aggiudicato il manoscritto pagandolo circa 31 milioni di dollari.