L’uovo di Pasqua della Lidl con nocciole intere sta andando a ruba, ma sai quanto costa?

Tutti lo vogliono perché è buonissimo, ma anche molto economico: ecco qual è il prezzo dell’uovo di Pasqua Lidl.

La Pasqua è uno di quei momenti dell’anno felici, da condividere con familiari e amici. È un’occasione che ci permette di fermarci, riflettere e, perché no, concederci qualche dolce peccato di gola. Tra le tradizioni più dolci e attese, l’uovo di Pasqua è sicuramente il protagonista indiscusso di questa festività. Nelle file infinite di uova di cioccolato che adornano le vetrine e gli scaffali dei negozi, però, ce n’è una in particolare che quest’anno ha catturato l’attenzione e il desiderio dei golosi: l’uovo di Pasqua Lidl. Ma cos’ha di tanto speciale quest’uovo? E, soprattutto, quanto costa? Scopriamolo.

L’uovo di Pasqua della Lidl è virale sui social per il suo ripieno, e tantissimi l’hanno già acquistato!

Ogni anno, quando arriva la Pasqua, parte sempre la caccia all’uovo più buono. Ci sono gli affezionati, che rimangono fedeli sempre allo stesso uovo, e poi ci sono i curiosi, che amano provare ogni anno un uovo diverso. Beh, l’uovo di cui stiamo per parlare potrebbe mettere d’accordo davvero tutti i palati. Questo, infatti, non è un semplice uovo di cioccolato. È una vera e propria squisitezza, che farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque. Da quando è arrivato sugli scaffali della famosa catena di discount, è diventato un fenomeno virale sui social network, dove le condivisioni, i like e i commenti entusiasti si susseguono senza sosta. Ma qual è il motivo di tanto clamore? La risposta è molto semplice. Questo uovo di Pasqua nasconde una particolarità: al suo interno, infatti, è pieno di nocciole intere, che ne fanno una vera prelibatezza ad ogni morso. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: quanto costa regalarsi questo piccolo grande piacere?

Scopriamo il prezzo di questa bontà

La magia di un uovo di Pasqua così speciale potrebbe far pensare a un prezzo molto alto. Tutto il contrario! Chi conosce Lidl Italia, infatti, sa bene che uno dei punti di forza della catena è proprio l’accessibilità dei prezzi, che non si smentisce neanche questa volta. Con soli 7,49 euro, infatti, è possibile portare a casa questa bontà piena di nocciole intere! Questo prezzo, decisamente competitivo, rende l’uovo di Pasqua Lidl con nocciole intere molto competitivo. La particolarità che lo distingue, ovvero l’essere ricoperto internamente da nocciole intere, è il vero punto a favore di quest’uovo. Per tutti questi motivi, l’uovo di Pasqua della Lidl è una vera prelibatezza che quest’anno non potremo perderci!