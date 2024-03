È boom di presenze negli agriturismi per la Pasqua 2024 secondo Coldiretti: quali sono i migliori per premi e riconoscimenti ottenuti

L’arrivo della Pasqua porta con sé l’invito a immergersi nella bellezza della natura e a gustare le delizie culinarie del territorio italiano. Quest’anno, più che mai, l’agriturismo si conferma come la scelta ideale per trascorrere le festività.

Con un milione e mezzo di persone che optano per questa forma di vacanza, tra cene tradizionali, percorsi naturalistici e un’accoglienza autentica, l’agriturismo offre un’esperienza sempre più unica. Sono oltre 25.000 le aziende agrituristiche sparse per la penisola e l’Italia si conferma come una delle mete preferite per gli amanti della natura e della buona cucina.

Regioni come la Toscana, il l’Umbria e il Lazio si distinguono per il loro fascino e per l’accoglienza calorosa riservata ai visitatori. L’aumento costante delle presenze, trainato anche da una crescente domanda straniera, testimonia il successo di questa formula di vacanza che unisce relax, tradizione e scoperta dei territori rurali.

Cosa attrae i turisti

È boom di presenze negli agriturismi per la Pasqua 2024 secondo Coldiretti, anche grazie all’interesse per i cammini e per il turismo lento. Oltre 300.000 appassionati, inclusi nel milione e mezzo di presenze complessive, scelgono di esplorare i territori italiani attraverso passeggiate, pedalate o percorsi a cavallo. I cammini rappresentano una nuova frontiera del turismo, offrendo brevi vacanze all’insegna della scoperta e dell’immersione nei paesaggi più suggestivi del Belpaese. Questi percorsi permettono ai viaggiatori di connettersi con la natura, visitando cantine, frantoi, fattorie e birrifici agricoli lungo il percorso. Arricchendo così l’esperienza con autentiche gite contadine e enogastronomiche.

Campagna Amica e Terranostra offrono agli ospiti l’opportunità di immergersi totalmente nell’esperienza agrituristica attraverso l’oleoturismo, l’enoturismo e il brassiturismo. Con una rete di oltre 7.000 fattorie sul territorio italiano, i viaggiatori possono conoscere da vicino circa 1.500 prodotti della biodiversità agricola. Ma anche preservare e diffondere le tipicità agroalimentari del nostro paese. Le fattorie non sono solo luoghi di ristoro e accoglienza. Sono veri e propri centri di divulgazione della cultura contadina. Offrono ai visitatori la possibilità di partecipare attivamente alla produzione di olio, vino e birra, avvicinandosi così al mondo della lavorazione artigianale e della tradizione italiana.

È boom di presenze negli agriturismi per la Pasqua 2024 secondo Coldiretti

Le festività pasquali ci regalano l’opportunità perfetta per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali attraverso l’agriturismo. Le famiglie italiane e i turisti stranieri scelgono questa modalità di soggiorno per vari motivi. L’agriturismo offre un’esperienza autentica, permettendo ai visitatori di vivere la quotidianità della vita rurale e di gustare prodotti genuini provenienti direttamente dalla terra. Tra gli agriturismi più premiati, uno situato nella splendida campagna toscana è particolarmente frequentato. Si tratta di Le Mandolate, eccellenza nel settore dell’ospitalità rurale. La struttura ha camere confortevoli, cucina tradizionale toscana, attività agricole e un ambiente accogliente e autentico. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti da guide turistiche, associazioni di settore e premi locali per la sua ospitalità e la qualità dei servizi offerti. Un pranzo per 4 persone costa in media circa 120-150 euro, il pernottamento circa 100-150 euro a notte per una camera doppia.

Situato nelle colline umbre vicino a Assisi, l’Agriturismo Borgo San Francesco è stato riconosciuto per la sua eccellenza nel turismo rurale. Con un’atmosfera rilassante e una posizione panoramica, l’agriturismo offre sistemazioni confortevoli, cucina tradizionale umbra, attività all’aperto e una vasta gamma di servizi per gli ospiti. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti da parte di guide turistiche e associazioni di settore. Un pranzo per 4 persone potrebbe costare circa 100-130 euro, il pernottamento circa 80-120 euro a notte. Nelle campagne della regione Lazio troviamo la Tenuta San Pietro che ha ricevuto numerosi premi per la sua ospitalità e la qualità dei servizi offerti. Con camere eleganti, cucina raffinata con prodotti locali, attività agricole e agrituristiche e un’atmosfera tranquilla e autentica, l’agriturismo è stato apprezzato sia dai turisti che dagli esperti del settore. Un pranzo per 4 persone potrebbe costare circa 110-140 euro, il pernottamento, invece, costerebbe circa 90-130 euro a notte. Si tenga presente che i prezzi possono variare in base alla stagione, alla disponibilità, ai servizi aggiuntivi offerti e ad altri fattori. È consigliabile contattare direttamente gli agriturismi per ottenere informazioni più precise e aggiornate sui prezzi e prenotare in anticipo, specialmente durante i periodi di festività.