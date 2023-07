I cibi che ti aiutano a conservare la tua bellezza nel tempo: li rivelano i dermatologi

La salute della nostra pelle passa per ciò che introduciamo nel corpo, attraverso cibo e integratori. Ma attenzione a questi ultimi.

Per mantenersi giovani non vi è alcun segreto particolare, se non quello di introdurre cibo sano e nutriente che possa far funzionare bene il nostro corpo.

Quest’ultimo è un meccanismo perfetto e per far girare tutti gli ingranaggi ha bisogno di sostanze essenziali che possono essere assunte solo attraverso un’alimentazione sana e bilanciata. Attraverso l’assunzione di proteine introduciamo 8 amminoacidi essenziali che il nostro corpo non produce.

Proprio la più importante proteina del corpo umano è il collagene che si trova non solo nelle unghie o capelli, ma in muscoli, ossa, pelle. La base di ogni cellula, l’armatura è formata proprio da proteine.

Una ricerca pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology ha messo in evidenza come sia aumentata la percentuale di persone che sono solite assumere integratori anziché seguire una dieta bilanciata e sana. Questo aspetto inciderebbe negativamente sulla salute.

Integratori? Attenzione, meglio affidarsi alla natura

A spingere le persone ad acquistare ed assumere integratori le comuni diciture “per una pelle dall’aspetto più giovane”. Ma a preoccupare gli esperti sono i metalli pesanti, tra cui arsenico, piombo, mercurio e cadmio trovati negli integratori a base di collagene.

Soprattutto, poi, l’eccessiva quantità di biotina che supererebbe più di 600 volte la quantità giornaliera consigliata per stare in salute. Il modo migliore per ottenere biotina e collagene nelle giuste quantità resta una dieta ben bilanciata. Nel nostro corpo sono da introdurre – per fare scorta di biotina – alimenti come tuorlo d’uovo, arachidi, semi di girasole e altri vegetali, tra cui legumi come i fagioli.

Per il collagene: carne, brodo, frutta e ortaggi verdi. Inoltre, condurre una vita attiva con sport e limitare ansia e stress può essere davvero un modus operandi intelligente per stare non solo in salute, ma mantenere la pelle giovane. Un aiuto deve venire anche dalla cura della pelle evitando esposizioni al sole, senza la giusta protezione solare.

Una skin care routine ad hoc con scrub, sieri e creme. L’utilizzo di prodotti biologici certificati, evitando quelli eccessivamente chimici con estratti del petrolio, siliconi e altre sostanze dannose e comedogene. Massaggiare la pelle e cercare di restare in forma, così da evitare che essa possa smagliarsi. Infine, una buona genetica influisce positivamente sull’aspetto estetico.

Mai affidarsi a spot o etichette che promettono miracoli, non esistono prodotti in grado di riuscire a ringiovanire di dieci anni in un mese. Sta tutto nella cura quotidiana e nella costanza.