Sai dove si trova l’orto botanico più antico del Mondo? È una bellissima ed interessante curiosità da scoprire per tutti gli appassionati per avere un altro luogo da andare a visitare appena è possibile farlo.

Con orto botanico o giardino botanico si intende un luogo creato artificialmente, ma con tutti elementi naturali. Questo significa che c’è un grandissimo spazio dedicato alla natura e a una grandissima varietà di piante. Queste sono categorizzate per scopi didattici o scientifici. Sicuramente avrete visto qualche orto botanico, ma qual è il più antico del Mondo? Ci avete mai pensato e avete mai cercato qualche informazione su questo argomento? Ecco qui di seguito alcuni importanti curiosità sull’argomento.

Il giardino botanico: l’origine controversa

Gli studiosi non sanno attribuire con certezza l’origine esatta di un giardino o di un orto botanico. Alcuni di loro sono convinti che sia stato inizialmente un radunare le piante a scopo medicinale. Nel Medioevo e nel Rinascimento si diffuse molto la pratica di creare giardini botanici con le erbe medicinali vicino alle scuole e alle chiese. Pensiamo anche alle Università e alle farmacie. Poi si passò ad aver bisogno della classificazione delle piante, anche provenienti da diversi paesi del Mondo. Così nacquero giardini sempre più estesi. Fino ad arrivare a quelli famosissimi delle grandi capitali.

L’orto botanico più antico del Mondo: ecco dove si trova

Quando ci chiediamo quale sia effettivamente l’orto botanico più antico del Mondo, gli studiosi rispondono con questa informazione: si tratta dell’orto botanico di Padova. È stato fondato nel 1545 ed è l’orto botanico universitario più antico che ha conservato la sua posizione originale. Inoltre, ha mantenuto praticamente inalterata la sua struttura iniziale. Raggiungerlo è semplice perché si trova nel centro della città, vicino a Prato della Valle in un’area di circa 2,2 ettari.

Dal 1997 è anche Patrimonio UNESCO. Anche questo giardino inizialmente era nato per raccogliere in un unico posto le erbe medicinali. Poi si estese per ragioni scientifiche. Sappiamo, inoltre, che il primo custode fu Luigi Squalermo detto Anguillara (adesso nome di una città in provincia di Padova).