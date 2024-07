A Venezia c’è il famosissimo Ponte dei Sospiri, ma avete mai pensato come mai si chiama così? Avrà a che fare con quello che immaginiamo oppure no? Siamo qui per svelarvi questa curiosità.

Il Ponte dei Sospiri è un ponte presente della città di Venezia, capoluogo del Veneto. È un elemento storico e caratteristico della città tanto che ogni persona che va a visitarla non può non fare tappa proprio lì. Magari, anche per scattare una foto ricordo. Ma perché il Ponte dei Sospiri si chiama proprio così? Ci avete mai pensato? Ha a che fare con i classici sospiri che noi intendiamo, ma come mai? Vediamo di scoprire un po’ di storia e un po’ di curiosità molto interessanti su questo argomento.

Ponte dei Sospiri: perché si chiama così?

Dovete sapere che il Ponte dei Sospiri di Venezia appare già con questo nome alla fine del Settecento. Una volta era un passaggio che collegava gli uffici dei tribunali del Palazzo Ducale alle Prigioni. Quindi, non è difficile pensare che cosa accadeva. Chi veniva condannato attraversava quel ponte e ne nascevano dei grandi respironi o sospiri di sconforto per la vita di prigionia che lo attendeva. Forse, però, lo si immaginava soltanto dal momento che le condanne erano molto pesanti.

I Ponti dei Sospiri nel Mondo

Forse non tutti sanno che quello presente a Venezia, costruito in stile barocco con pietra d’Istria, non è l’unico. Strutture con lo stesso nome compaiono a Cambridge e Oxford, in Inghilterra. Anche a Lima, capitale del Perù, si può trovare un “puente de los suspiros”, uno dei punti più romantici della città. Infine, anche a New York è presente un ponte che vuole essere una copia di quello di Venezia che collega due edifici della Metropolitan Life Insurance Company Tower (grattacielo ispirato al campanile di San Marco di Venezia).

Oggi avete scoperto non solo perché il Ponte dei Sospiri di Venezia si chiama così, ma anche che ce ne sono alcuni sparsi per il Mondo. Sapevate tutto questo? Adesso potete avere un argomento di conversazione in più.