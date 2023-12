Quanto costa una scuola internazionale come quelle frequentate dai figli dei vip? Cifra da capogiro

Se sogni di poter iscrivere i tuoi figli in una prestigiosa scuola internazionale, ecco qual è la cifra che devi prepararti a spendere.

Per i propri figli ogni genitore vorrebbe solo il meglio. Di fatto, però, non è sempre possibile, anche perché certi servizi o istituti hanno prezzi davvero folli. Si pensi anche solo allo sport e al costo delle accademie più prestigiose, come quelle di danza ad esempio: le tasse d’iscrizione possono essere davvero proibitive.

Per quanto riguarda l’istruzione scolastica, però, ogni genitore è disposto a spendere anche qualcosa in più del dovuto: si tratta infatti della formazione di proprio figlio che, se adeguata e coerente con le sue necessità, può portarlo a una vita e una carriera ricche e soddisfacenti. Ecco quindi quali sono le rette delle scuole internazionali frequentate, tra gli altri, anche dai figli dei VIP. Preparatevi, perché vi faranno girare la testa.

Sogni una scuola internazionale? Ecco quanto costa la retta

Tutte le scuole internazionali presenti in Italia sono istituti privati e, di conseguenza, hanno costi elevati. Dall’altro lato, però, offrono un livello di istruzione decisamente alto: considerando che nella maggior parte sono bilingui, consentono ai bambini di apprendere fin da subito un ottimo livello di inglese e di dedicare inoltre molto tempo allo sport, spesso messo in secondo piano nelle scuole italiane. Le rette si aggirano tra i 1000 euro e i 5000 euro all’anno, anche se ci sono istituti le cui tasse sono anche più alte.

La St. Louis School, il Collegio San Carlo o la Scuola Americana, frequentata a Milano da moltissimi figli di VIP, costano quasi 20mila euro all’anno: una parte delle spese, consistente in quasi 800 euro, può però essere detratta dalle tasse. Considerando un ciclo scolastico di cinque anni, si arriva a una spesa di circa 100mila euro per figlio, solo per quanto riguarda le scuole elementari: è chiaro, quindi, che si tratta di istituti ad appannaggio di pochi fortunati.

Dall’altro lato, però, si può trovare un compromesso e si può cercare un istituto paritario che, pur offrendo servizi come l’insegnamento bilingue, abbia una tassa d’iscrizione più leggera, così da assicurare ai propri figli l’istruzione che si desidera senza però doverci rimettere troppi soldi. Da non escludere o denigrare neanche la scuola pubblica italiana, nella quale la maggior parte di noi si è formato!