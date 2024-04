L’oroscopo di Pasquetta: i 3 segni zodiacali che rivoluzioneranno la giornata

Giunge finalmente la giornata di Pasquetta. Per chi non lavora questo giorno tradizionalmente significa gite fuori porta; o, semplicemente, spassose riunioni con gli amici. La grande sfida diventa allora riuscire ad organizzare un programma che assecondi i piaceri di tutti.

Anche in questo le sfere celesti ci aiutano ad individuare quei segni che in un modo o nell’altro lasceranno un’impronta grazie al loro carattere inconfondibile. D’altro canto, se è vero che ognuno è artefice del proprio destino, è anche vero che grazie all’oroscopo riusciamo a scorgere alcuni tratti distintivi comuni del carattere delle persone: dal ritardatario cronico, fino all’organizzatore compulsivo. Così, ecco l’oroscopo di Pasquetta: la classifica dei segni zodiacali della giornata più attesa della primavera.

Una organizzazione impeccabile

In ogni gruppo di amici spicca sempre la figura dell’organizzatore compulsivo. Chissà come mai, spesso il ruolo è assunto da esponenti del segno della Vergine. Normalmente la persona in questione crea un gruppo specifico su Whatsapp con varie settimane d’anticipo; ha prenota la carne per il barbecue, e manda costantemente solleciti all’adesione per gli indecisi. Salvo poi scoprire che un temporale potrebbe all’ultimo minuto devastare i suoi piani. A fine Pasquetta risulta essere esausto, ma si prende i ringraziamenti delle persone che hanno usufruito della sua organizzazione e del suo spirito di pianificazione.

Il segno dei Gemelli, nella giornata di Pasquetta, ha una grande predisposizione a cambiare piano all’ultimo istante. In alcuni casi risulterà irraggiungibile ai solleciti telefonici, in altri direttamente si dileguerà chiaramente lontano dalla propria parola data. Il motivo è estremamente romantico, anche se non sempre apprezzato dagli amici: la felicità e la libertà sono elementi importanti nella vita. È bene scegliere dove ci porta il cuore, anche se questo può portare incomprensioni da parte di chi ha un’altra filosofia di vita. La quota per l’acquisto della carne per il barbecue, nel frattempo, verrà coperta dagli amici realmente presenti.

L’oroscopo di Pasquetta: la classifica dei segni zodiacali della giornata più attesa della primavera

Il bello ed il cattivo tempo non lo faranno le perturbazioni. Ma si calerà perfettamente nella parte dell’ultimo arrivato il Sagittario. I figli di questo segno sono bastiancontrari per principio. Non hanno piacere nello schematizzare i propri programmi o a rendere conto dei propri spostamenti. Per questo motivo si sono tenuti discretamente esterni rispetto all’organizzazione della Pasquetta tra amici. Eppure, si ritroveranno piombati all’ultimo minuto in mezzo alla festa, come se il destino li avessi fatti giungere alla porta. Questa loro capacità di defilarsi rispetto agli obblighi è indicativa del loro carattere. Ma è lo stesso motivo per cui le persone provano sincera empatia nei loro confronti. Nella vita sarà forse grande dote saper organizzare e preparare il proprio destino. Ma a Pasquetta, per fortuna, va benissimo così.