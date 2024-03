Questa funzione di WhatsApp la conoscono veramente in pochi, eppure è utilissima

I Broadcast di WhatsApp: una funzione utile per inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente, preservando la loro privacy. Ecco come funzionano, le differenze con i gruppi e due esempi concreti di utilizzo.

WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, offre diverse funzionalità per comunicare con amici, familiari e colleghi. Tra queste, i Broadcast meritano attenzione per la loro efficacia nel trasmettere informazioni a un pubblico mirato, preservando la privacy dei destinatari.

Questa funzione di WhatsApp la conoscono veramente in pochi

I Broadcast sono messaggi speciali che possono essere inviati a un massimo di 256 persone contemporaneamente. A differenza dei gruppi, dove tutti i membri possono interloquire tra loro, i Broadcast permettono solo all’autore di inviare messaggi, garantendo una comunicazione unidirezionale.

Per creare un Broadcast, basta selezionare i contatti desiderati dalla rubrica e comporre il messaggio. I destinatari riceveranno il messaggio come se fosse una normale chat individuale, senza però vedere gli altri membri del Broadcast o i loro numeri di telefono.

Quando utilizzare un Broadcast e quando un Gruppo

La scelta tra Broadcast e Gruppi dipende dalle esigenze specifiche. I Broadcast sono ideali per le comunicazioni informative, come annunci, aggiornamenti e le newsletter. Sono utili per condividere contenuti multimediali, come foto, video e audio. Altra funzione utile è quella dell’invio dei messaggi promozionali come offerte, sconti ed eventi.

I Gruppi, invece, favoriscono l’interazione e la discussione tra i membri. Sono quindi più adatti per organizzare eventi, chat di lavoro, condivisione progetti di lavoro e personali. I Gruppi servono anche a condividere esperienze comuni, come hobby, sport, musica, ecc. Possono servire anche per discutere di argomenti specifici in condivisione con una community.

Due esempi di utilizzo dei Broadcast

Un insegnante deve comunicare con i genitori la stessa informazione, per esempio le date degli esami e il materiale di studio necessario. Può utilizzare il Broadcast e in una volta sola spedisce il messaggio a tutte le famiglie ma salvaguardando la privacy di ognuno. Altro esempio. Un’azienda, una attività commerciale oppure un libero professionista, desidera informare i clienti per una nuova promozione, un nuovo servizio, ecc. Anche in questo caso il Broadcast è lo strumento migliore

I Broadcast sono perfetti per la vita privata ma anche in ambito professionale

I Broadcast di WhatsApp rappresentano uno strumento efficace per comunicare con un pubblico ampio e diversificato, preservando la privacy dei destinatari. La loro semplicità d’uso e flessibilità li rende adatti a diverse situazioni, dalla sfera privata a quella professionale. Lo stesso WhatsApp può essere utilizzato anche per le attività professionali e, perché no, per guadagnare. Il web è davvero una miniera d’oro per fare soldi. Per esempio, un modo semplice per arrotondare lo stipendio, sono le affiliazioni.