L’oroscopo degli angeli della prossima settimana fa un miracolo per questi 3 segni che saranno illuminati dalla fortuna. C’è, però, chi piangerà

Accanto agli oroscopi tradizionali, ce ne sono altri, efficaci, che molte persone seguono con puntualità. Uno di questi è l’oroscopo degli angeli, dove queste figure danno una mano ai nati sotto i vari segni per aiutarle nei momenti più difficili. Ed ecco cosa accadrà da lunedì.

Oroscopo delle mie brame, che cosa mi riserva la giornata di oggi nel mio reame? Non facciamo finta di niente, ma ammettiamolo: in tanti guardiamo, alla mattina, l’oroscopo del giorno, per capire quello che ci riserva il futuro. Così da uscire di casa preparati ad ogni evenienza.

Certo, qualcuno legge le previsioni solo come diletto personale, senza dargli troppo peso, più che altro per curiosità. C’è, invece, chi ci crede fermamente, al punto da farsi condizionare sulle cose da fare. In un modo o nell’altro, per molte persone l’oroscopo è una presenza fissa nella propria vita. Che poi, c’è oroscopo e oroscopo, nel senso che sono diversi quelli che si possono consultare, accanto al tradizionale. Ad esempio, l’oroscopo arabo o quello Maya. Senza dimenticarne uno che ha sempre più appeal nella gente: l’oroscopo degli angeli.

L’oroscopo degli angeli della prossima settimana fa un miracolo ai Gemelli e non solo

Come molti sanno, infatti, ogni segno zodiacale ha il suo angelo protettore al quale affidarsi per chiedere, in caso di previsioni negative, di assisterci durante la nostra vita. Ebbene, per la prossima settimana, gli angeli sembrano, in particolare, proteggere 3 segni che saranno baciati dal benessere.

A partire dai Gemelli, ai quali, evidentemente, il buon Raffaele ha indirizzato i suoi auspici visto che avranno sette giorni veramente d’oro. Non solo a livello monetario (consigliato acquistare un Gratta e Vinci), ma anche di salute, con una buona notizia che farà tirare un sospiro di sollievo dopo le paura degli ultimi mesi.

Ecco chi sono gli altri 2 segni baciati dagli angeli. Uno, invece, dovrà soffrire

L’oroscopo degli angeli della prossima settimana fa un miracolo anche per la Bilancia, sotto la protezione di Jophiel. Al lavoro, infatti, finalmente ci sentiremo pronunciare le parole che aspettavamo da tempo. Insomma, o promozione in vista, o aumento di stipendio o nuova opportunità di cambiare.

Che dire, anche del Leone che avrà sette giorni dove ruggire. Michele, insomma, potremmo lasciarlo stare perché, soprattutto a livello di cuore, finalmente riusciremo a coronare il nostro sogno d’amore. E per le giovani coppie, potrebbe arrivare una notizia tanto attesa. Male, malissimo, il Toro, tra litigate furiose, fraintendimenti, nervosismo e brutte notizie via lettera. Urge aggrapparsi a Hagiel.