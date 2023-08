Lorella Cuccarini al volante, che auto guida l’insegnante di Amici?

Lorella Cuccarini ha condiviso una foto mentre era al volante, ma che auto guida l’insegnante di Amici? Andiamo a conoscere il modello scelto.

La conduttrice, cantante, attrice e showgirl italiana è uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Una fama che dura dagli anni ’80, da quando è stata lanciata da Pippo Baudo nel mondo dello spettacolo e da quel momento non si è mai più fermata. Su di lei in molti vogliono conoscere delle curiosità, come qual è l’automobile che guida.

La televisione ha dato grande popolarità a tantissimi personaggi, ma non tutti sono riusciti a confermarsi con il tempo. Una delle poche che è riuscita a farsi amare e seguire da un pubblico ampio e variegato è Lorella Cuccarini, uno dei volti con maggior successo nel piccolo schermo. Una rinnovata popolarità l’ha avuta grazie ad Amici, quando è stata scelta come insegnante della scuola.

Chi la segue da molti anni, sa bene che la Cuccarini è uno dei personaggi dello spettacolo più seguiti sui social. Sul suo profilo Instagram condivide diversi momenti che riguardano la sua attività professionale, così come parte della sua vita privata. È proprio sul social di proprietà Meta che ha pubblicato una storia in cui è al voltante della sua automobile, ma ci avere fatto caso al modello?

Lorella Cuccarini in automobile: ecco qual è il modello scelto

Lorella Cuccarini condivide sui social moltissimi momenti, anche quando è alla guida della sua automobile mentre ascolta la radio. Proprio di recente, l’insegnante della scuola di Amici ci ha tenuto a fare i complimenti ad Angelina Mango a bordo della sua vettura.

Come si può vedere bene nell’immagine, Lorella è alla guida di un’auto Citroën, la compagnia automobilistica francese. Non sappiamo se sia di sua proprietà oppure se la showgirl l’abbia noleggiata per alcuni spostamenti, quello che è certo è che si tratta di una vettura molto spaziosa.

Proprio perché è grande potrebbe essere una monovolume. La Citroën mette a disposizione moltissimi modelli con prezzi di vario genere a seconda delle opportunità:

Citroën C4 ha dimensioni da 436-180-152 ed ha 5 posti. Il prezzo è di 38.250 euro come da listino.

ha dimensioni da 436-180-152 ed ha 5 posti. Il prezzo è di come da listino. Citroën Jumpy Atlante ha dimensioni da 496-192-189 ed ha 9 posti. Il costo da listino è 49.150 euro .

ha dimensioni da 496-192-189 ed ha 9 posti. Il costo da listino è . Citroën Space Tourer ha dimensioni da 496-192-190 ed ha 9 posti. Il prezzo fissato è di 52.420 euro.

Questi sono solamente tre esempi di modelli che potrebbe guidare la Cuccarini.