Detrazione figli a carico: cosa succede quando compiono 25 anni?

Modello 730, se il figlio compie 25 anni: può ancora essere considerato a carico della famiglia? Ecco cosa succede

Secondo la legge, se un contribuente ha dei figli a carico a livello fiscale, può vedersi riconosciuta una detrazione Irpef la cui cifra cambia in base al reddito totale che possiede.

In linea generale, una persona è ritenuta a carico a livello fiscale di un proprio familiare, se ha un reddito totale pari o al di sotto di “2.840,51 euro, al lordo di oneri deducibili“, come riporta l’Agenzia delle Entrate sul suo sito.

Tuttavia, per i figli la cui età è inferiore ai 24 anni, dal 1° gennaio 2019, il tetto è di 4 mila euro. Ma che cosa succede nel momento in cui il figlio finora a carico, compie i 25 anni di età?

Scopriamo insieme cosa succede nel lasso di tempo tra i 24 e i 25 anni di età del figlio sinora a carico.

Detrazione figli a carico tra 24 e 25 anni: cosa accade

Immaginiamo che il figlio di una coppia, nel 2022, abbia accumulato un reddito totale che si aggira sui 3.400 euro, e che nello stesso anno, ad esempio maggio, abbia compiuto 25 anni.

Ora, quello che molti genitori si chiedono, è se il giovane che ha 25 anni, e un reddito al di sotto dei 4 mila euro, e al contempo oltrepassa i 2840 euro, possa essere considerato a carico nel periodo antecedente il compimento dei 25 anni, quindi quando era ancora 24enne.

Ebbene, questo non è possibile. Lo ha spiegato molto bene proprio la stessa Agenzia delle Entrate, fugando di fatto ogni possibile dubbio. In sostanza, il Fisco spiega che il requisito anagrafico è da considerare per l’intero anno in cui il figlio compie i 25 anni, e quindi raggiunge il limite di età, per cui la detrazione, da quel momento in poi, sarà di 2.840 euro.

Ma se, chiaramente, il figlio ha 3400 euro di reddito complessivo, non sarà considerato a carico. Sarà considerato tale se il suo reddito sarà inferiore o pari a 2.840,51 euro.

Ergo, non ha alcuna importanza se il figlio compie i 25 anni a gennaio o a maggio o a luglio dell’anno in questione, basta tenere in considerazione l’età che compie nel corso di quell’anno.

A quel punto, non ci sono più dubbi di sorta: avendo compiuto 25 anni, ad esempio, il 30 novembre 2022, la detrazione scende e non sarà più di 4 mila euro, ma 2.840,51 euro.