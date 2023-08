Elettra Lamborghini, che auto guida la ricca ereditiera? La risposta non è quella che pensate

Quale auto guida Elettra, l’ereditiera omonima della famosa famiglia Lamborghini? La risposta non è quella che avete in mente.

Gira da un po’ la notizia che l’ereditiera della famosa famiglia Lamborghini giri in un’auto che non sia di produzione propria, per così dire. La verità però è che la famosa cantante pop, nonché conosciuta principalmente per le sue partecipazioni ai programmi reality come “Geordie Shore“, ha ricevuto in regalo quest’auto dal suo fidanzato, e come abbiamo detto, non è una Lamborghini.

Il famosissimo dj Afrojack, marito della showgirl, pare gliel’abbia regalata per il suo ventinovesimo compleanno. Scopriamo di che auto si tratta.

Dunque, la nipote del famoso imprenditore omonimo del marchio auto di Lusso Lamborghini, ha ricevuto un regalo davvero costosissimo per il suo compleanno. Così come riportato da Mowmag.com, pare le sia stata regalata una vettura lussuosissima e super sportiva, cabriolet. Il colore è arancione metallizzato e quando le è stata regalata era avvolta in un enorme fiocco, per simboleggiare il regalo…e che regalo! È una Lamborghini? Proprio no, allora scopriamo che auto le è stata regalata da suo marito dj.

Quale auto guida Elettra Lamborghini? Non è per niente quella che pensate

Elettra ha festeggiato il suo compleanno in casa con la sua famiglia, contrariamente a come ci si poteva aspettare. Oltre alle foto dell’auto di lusso che le è stata regalata, sui suoi profili sono apparse anche le foto di una torta di compleanno. Una versione fatta tutta di zucchero di se stessa, in pieno stile Elettra Lamborghini. Ma quale auto le ha regalato il marito per il suo compleanno? Dalle foto sui social, possiamo sicuramente che non è un’auto che si vede tutti i giorni. Eccola.

L’auto è davvero mozzafiato. Un Audi R8 di colore arancione. Un regalo davvero fuori dal comune quello del dj olandese Afrojack, che non a caso sua moglie definisce: «un pazzo», così come recita la storia Instagram. Loro due si sono sposati nel 2020 sul Lago di Como, ma la loro relazione era già ufficiale nel 2018.

Insieme alle foto dell’auto, per il suo compleanno, sono state pubblicate da lei anche foto della sua torta che la vedono ritratta di schiena mentre un cane è intento a riposare comodamente tra le sue natiche. Sempre molto eccentrica la showgirl, che non smette mai di stupire i suoi fan, come con l’ultimo progetto uscito a giugno: Elettraton.