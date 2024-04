Sai qual è la Nazione più felice al Mondo? Dovresti andarci in vacanza per poi pensare di trasferirti lì. Non la batte nessuno

L’uomo è sempre alla ricerca della felicità. Anche se si dice che siamo nati per soffrire, si vorrebbe un’esistenza dove i sorrisi superino le amarezze. Ebbene, c’è una Nazione, nel Mondo, che è considerata la più felice di tutte, da tanti anni. Ecco di quale si tratta. Ci sei mai stato?

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha. Lo diceva Oscar Wilde e come dargli torto. Del resto, la ricerca della felicità è un problema che, da sempre, investe le persone che vorrebbero semplicemente essere più felici di quello che sono già. Non ci accontentiamo mai e, forse, questo è il motivo per il quale non riusciamo mai a goderci quello che abbiamo. Non facciamo in tempo a raggiungere un obiettivo che subito pensiamo a qualcosa di più. Insomma, per tanti, il “carpe diem” è qualcosa che non appartiene al loro stile di vita. Si vive sempre guardando al futuro, ma mai al presente. Forse è anche per questo che molte persone non si dichiarano felici. Eppure, c’è un popolo che pare non avere di questi problemi.

Sai qual è la Nazione più felice al Mondo? Difficile immaginarselo, eppure è così

Per sapere di quale Nazione si tratta, dobbiamo affidarci al World Happiness Report delle Nazioni Unite. Lo si fa attraverso dei parametri specifici, interpellando cittadini di tutto il Mondo per capire come vivano nella loro Nazione. Si guarda al reddito di ogni Paese, al grado di corruzione presente, al livello di salute e a quello della libertà. Non di meno è il reddito medio, il sostegno sociale che ogni cittadino può ricevere e, in senso generale, la generosità di quello Stato.

L’Italia non va bene nella classifica dei Paesi più felici al Mondo

Purtroppo, la nostra Italia non ha nulla da festeggiare, da questo punto di vista. Infatti, in questa graduatoria, siamo appena al 41esimo posto. Ma vediamo la top ten, partendo dal basso. Decima è l’Australia, preceduta, di una posizione dalla Svizzera. Ottavo posto per il Lussemburgo che, non a caso, è tra i Paesi più ricchi. Settima è la Norvegia, mentre il sesto posto se lo aggiudica l’Olanda. Veniamo alla cinquina della felicità. Quinto è Israele, ma la classifica risale a prima degli attacchi. Quarta posizione, invece, per la Svezia. Medaglia di bronzo della felicità va all’Islanda, mentre argento per la Danimarca. Sai qual è la Nazione più felice al Mondo? La Finlandia, che regna da sette anni consecutivi.