L’infedeltà provoca disturbo post traumatico da stress: ecco come guarire e ritrovare la gioia

Ecco come un evento negativo come l’essere traditi può risultare un vero e proprio trauma, ma superare un evento post traumatico non è impossibile

Non si può quantificare quanto sia doloroso essere traditi dalla persona che si ama, ecco perché in seguito ad un tale evento si può davvero soffrire di stress post traumatico.

Un vero e proprio problema che va affrontato seriamente. Quando in una relazione uno dei due tradisce l’altro e quest’ultimo lo scopre è come subire un lutto, una pugnalata al cuore che perde un pezzo e ha bisogno di tempo per poter capire come continuare a battere.

Un vero e proprio problema che può insorgere all’improvviso nella vita di una persona e che può rompere qualcosa. La vittima può ossessionarsi all’accaduto, non riuscendo più a venirne fuori e pensando solo ed esclusivamente a come possa essere successo.

Un percorso lungo ma possibile: ecco come superare insieme il tradimento

Ebbene, quando si viene traditi vi è un vero e proprio trauma da superare. Lo stress prende il sopravvento, possono insorgere crisi di pianto, attacchi di panico, irrequietezza, insonnia o eccessiva sonnolenza, senza avere le forze di fare nulla o addirittura iperattività. Si è ossessionati dall’accaduto senza riuscire a trovare più sicurezza in sé stessi.

Come se non bastasse, il tradimento può andare a stuzzicare quei ricordi negativi che arrivano direttamente da altri traumi del passato.

Non solo, a scuotere di più la vittima è quando a tradire sono due persone care, magari il marito con la migliore amica. Si perdono così due punti di riferimento e il cuore va in pezzi. Ma uscire da questa spiacevole situazione è possibile attraverso una terapia cognitiva. Il trauma non è solo di chi viene tradito bensì del traditore.

Se, nonostante tutto, si ha il desiderio di rimanere insieme, è necessario che proprio chi ha tradito faccia da spalla al partner ferito. Questo lo si può fare mettendo da parte tutto ciò che può essere atto a fare i propri interessi e anteporre semmai quelli dell’altro rispetto ai propri. Solo così si potrà affrontare insieme e superare.