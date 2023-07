L’identikit del falso amico: sono questi i segnali che la vostra non è un’amicizia vera

Presta attenzione a questi segnali e se ne noti almeno uno fai attenzione: l’amico che hai accanto è falso e ti farà del male.

Un famoso detto antico narra: “chi trova un amico, trova un tesoro”. In effetti è davvero così, avere il privilegio di poter condividere la propria vita con un amico leale e fidato è senza dubbio una grandissima fortuna. Sapere di poter contare su qualcuno sia nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti aiuta sicuramente a sentirsi meno soli.

Gli amici sono quelle persone che rendono le giornate diverse, che ti strappano un sorriso nei momenti in cui nulla sembra andare nel verso giusto. Con loro ti potrai confidare e rivelare anche i tuoi segreti più nascosti. Ovviamente, affinché tutto questo sia possibile è necessario che dall’altra parte ci sia una persona che abbia il tuo stesso modo di vedere l’amicizia e che abbia i tuoi sentimenti. Se così non fosse, ti ritroveresti in un rapporto dove l’amico sei solo ed esclusivamente tu.

Hai il sentore che il tuo amico sia falso? Osserva questi segnali e se li vedi metti subito fine al vostro rapporto

Non è facile avere nella propria vita una persona di cui potersi fidare ciecamente. Alcuni saranno particolarmente bravi a mentire, a tal punto da ingannarti e farti credere che hai la stessa importanza che lui ha per te. Tuttavia, per ‘smascherare’ l’impostore ci vuole davvero poco, osserva i suoi atteggiamenti e se noti questi segnali non c’è alcun dubbio: non è un amico leale.

Individuare un amico falso non è poi così complicato come può sembrare, perché se con le parole sarà anche bravo a mentire, ci saranno certi atteggiamenti che non lasciano spazi a dubbio e che dimostrano una volta per tutte quanto sia falso nei tuoi confronti. Vuoi capire di cosa si tratta? Ecco allora a cosa devi prestare attenzione:

Non ti ascolta quando parli: un amico falso di certo non perde tempo ad ascoltare te e i tuoi problemi. Sarà talmente concentrato su se stesso, che nemmeno ti chiederà com’è andata la tua giornata; Ti mette costantemente in imbarazzo: un conto è avere un amico che si diverte anche nel prenderti un po’ in giro, un altro è invece avere un amico che costantemente ti mette a disagio sia da soli che in compagnia; Rivela a tutti i tuoi segreti: non fai in tempo a fargli una confidenza che subito corre a spifferarla a tutti? Beh, c’è davvero ben poco da aggiungere in questo caso; Non si fa mai sentire: se non sei tu a cercarlo lui non lo fa mai, stesso discorso per messaggi e telefonate.

Se noti anche solo uno di questi segnali è evidente che in questo rapporto c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Agisci subito, prima che sia troppo tardi oppure a rimetterci sei solo tu.