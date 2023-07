Jennifer Aniston, ecco come si tiene in forma in estate: gli esercizi da fare a casa

Più volte ci siamo chiesti quale sia il segreto della bellezza di Jennifer Aniston, a 54 anni compiuti. Ecco come si allena per rimanere in forma

Adesso sì che scopriamo uno dei segreti di bellezza di quella che è considerata una delle donne più sexy e sensuali al mondo: Jennifer Aniston. La popolare attrice di Hollywood ha pubblicato, tramite il proprio account Instagram ufficiale, la serie di esercizi che fa in casa e grazie ai quali, all’età di 54 anni compiuti, è ancora la donna splendida che possiamo ammirare.

54 anni, avete capito benissimo. Jennifer Aniston è diventata famosissima a partire dalla metà degli anni ’90. Nel 1994, in particolare, quando inizia la serie cult “Friends”, in cui interpreta Rachel Green. Un ruolo, che svolge fino al 2014, che le vale un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Un personaggio così iconico da essere inserito tra i “100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti”.

La presenza in “Friends” schiude le porte del successo planetario a Jennifer Aniston. La ricordiamo soprattutto in commedie romantiche come “Una settimana da Dio” (2003), “Ti odio, ti lascio, ti…” (2006), “Io & Marley” (2008), “Mia moglie per finta” (2011), “Come ammazzare il capo… e vivere felici” (2011) e “Come ti spaccio la famiglia” (2013). Enormi successi al botteghino, dato che ognuna di queste pellicole vanta incassi per oltre 200 milioni in tutto il mondo. Ma la ricordiamo anche in film drammatici e intensi come “The Good Girl” (2002) e “Cake” (2014).

L’allenamento di Jennifer Aniston

Insomma, una donna di successo e anche ricca. Dato che, per esempio, nel 2007 viene indicata come “11ª donna più ricca nel settore dello spettacolo”, con una fortuna stimata di 110 milioni di dollari. E, ovviamente, donna bellissima, desiderata da tutto il pianeta. Costantemente nelle classifiche delle donne più sexy al mondo. Anche oggi a 54 anni compiuti.

Assai nota, evidentemente, la relazione con un altro sex symbol come il collega Brad Pitt. I due stanno insieme dal 1998 formando una delle coppie più glamour al mondo. Ma nel 2005 annunciano la separazione e il buon Brad si consolerà molto presto con Angelina Jolie. A noi, invece, tocca consolarci ammirando Jennifer, anche sui social network.

Proprio tramite il profilo Instagram ufficiale della popolare attrice possiamo adesso sapere quali siano gli esercizi che fa in casa per essere così in forma. Il breve reel pubblicato supera gli 800mila like. Anche in tenuta ginnica, la nostra Jennifer è splendida. E notiamo che, grazie anche al supporto di una personal trainer, l’attrice si dedica con grande abnegazione all’attività fisica, non trascurando né la parte alta, né quella inferiore del corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Stretching, ma anche plank, per tenere tonici i muscoli delle gambe e dei glutei. Ma anche allenamento sulle braccia. E non manca anche un po’ di rilassamento. Perché, come ben sappiamo, il segreto è “mens sana in corpore sano”. E, infatti, Jennifer è davvero uno splendore.