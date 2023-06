Li puoi mangiare pure a dieta: il piatto che nessuno poteva immaginare

C’è un piatto facilissimo da preparare e che puoi mangiare pure a dieta. Ecco gli ingredienti che ti servono e la ricetta completa

L’estate è ormai arrivata, e con essa sopraggiungono anche le preoccupazioni di milioni di persone in tutto il mondo. “Come andrà la prova costume? Devo perdere qualche chilo?” Le domande più comuni, accompagnate da diete ed esercizio fisico dell’ultima ora per dimagrire quanto basta.

Il caldo aiuta tutto questo, con le temperature che si alzano e la voglia di mangiare cibi troppo pesanti che va pian piano ad affievolirsi. Fortunatamente però, esistono alcune ricette healthy che ci permettono di mangiare piatti gustosi senza dover fare sgarri con la propria dieta. Vi presentiamo una ricetta squisita per preparare gnocchi al prosciutto e rucola per tutti i palati.

Ricetta gnocchi al prosciutto e rucola: ingredienti e procedimento

Questi gnocchi al prosciutto e rucola sono ottimi non solo perché gustosi e facili da preparare, ma anche perché combinano ingredienti che non vanno a intaccare in maniera decisa la dieta alimentare e possono essere mangiati anche da chi sta cercando di perdere qualche chilo di troppo.

Ingredienti:

300 g di gnocchi freschi

100 g di prosciutto cotto tagliato a dadini

60 g di rucola

50 g di formaggio grattugiato

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Per prima cosa, procedete col mettere sul fuoco una pentola d’acqua e salatela. Aspettate il tempo di ebollizione e spostatevi su un banco da lavoro. Qui tagliate la rucola e mettetela in padella per 2 o 3 minuti. Aggiungete olio e uno spicchio d’aglio, così da amalgamare il tutto. Dopo qualche secondo, andate ad aggiungere i cubetti di prosciutto cotto e cuocete per altri 2 o 3 minuti. Cercate di mescolare il più possibile gli ingredienti, così che non siano più “scomposti”.

A questo punto, una volta che l’acqua sul fuoco è giunta allo stato di ebollizione, buttate gli gnocchi e aspettate che risalgano a galla. Scolateli e versateli nella padella con il condimento. Conservando però un po’ di acqua di cottura, che andrete ad aggiungere alla padella, insieme ad una spruzzata di formaggio grattugiato.

Vedrete che i vostri gnocchi si saranno ben amalgamati con la cremina che si è venuta a formare in padella. Aggiungete un po’ di pepe e siete pronti a servire i vostri gnocchi. Come avete visto, si tratta di un piatto da preparare in pochi minuti e che soddisferà il vostro palato. Senza portare ad un’assunzione eccessiva di calorie.