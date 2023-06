Allerta Cereal Challenge: cos’è e perché è pericoloso il food trend di TikTok

La Cereal Challenge è solamente l’ultima delle “sfide” presenti su TikTok, ma è davvero molto pericolosa e serve maggiore controllo per limitarne i danni.

Il dibattito sui potenziali danni causati dai Social è sempre aperto, e persino gli esperti si dividono sui pro e contro dell’uso dei cellulari, soprattutto da parte dei giovani. Alcune sfide, però, sono effettivamente pericolose e nonostante ciò nessuno le ferma.

Il “successo” di Facebook sta lentamente scemando, quantomeno tra utenti di giovane età, e lo stesso vale per Instagram.

Ma se c’è un Social che va alla grande, quello è TikTok. Nato nel 2016, ha rapidamente conquistato milioni e milioni di persone, forse grazie alla semplicità disarmante dell’esperienza d’uso: la possibilità di fare e guardare video brevi, poi sempre più lunghi e con più opzioni, e contenuti di qualsivoglia genere.

Purtroppo, tra l’immensità di questi contenuti, ve ne sono alcuni che condizionano le menti fragili di chi li osserva e possono indurre le persone a fare cose pericolose.

Inutile dare la “colpa” al fondatore del Social, alla società moderna o ai telefonini: purtroppo le “stupidaggini” sono sempre esistite e adesso abbiamo solo più possibilità di diffusione. Una di queste, tra l’altro in voga al momento, rischia davvero di far accadere tragedie irreparabili.

Cos’è la Cereal Challenge e perché è così pericolosa

Come si evince dal nome, la sfida che sta spopolando su TikTok riguarda il cibo, e purtroppo non è l’unica “perversione” che circola nel famoso Social.

A fare le spese di suggerimenti sbagliati circa diete per dimagrire e simili sono molto spesso ragazzini e ragazzine giovanissimi, che non si rendono conto dei rischi per la salute a cui vanno incontro. A rischio, tra l’altro, non solo il benessere del corpo ma anche (e forse soprattutto) quello mentale.

I danni di una continua esposizione a contenuti di dubbia sicurezza possono innescare meccanismi psicologici deleteri: ansia da prestazione, insicurezza, fobia, e persino tendenze all’autolesionismo e al suicidio. Dobbiamo quindi stare molto cauti quando si analizzano i comportamenti sociali divulgati (anche) attraverso internet.

Sicuramente la Cereal Challenge è pericolosa, e nonostante ciò la sfida va ancora “alla grande”. In pratica, nei numerosi video si diffondono immagini preoccupanti: una persona si sdraia a terra e spalanca la bocca, poi un’altra le versa latte e cereali “a fiume”. La pratica, oltre ad essere disgustosa – ma ovviamente è un’opinione soggettiva – è molto rischiosa, perché c’è il pericolo di soffocamento.

Sappiamo bene che se qualcosa va di traverso c’è pochissimo tempo per intervenire e se non si conoscono le manovre di disostruzione la persona coinvolta può morire in pochissimi minuti.

Ciò che agli occhi più ingenui può sembrare una “goliardata” è in realtà una pratica pericolosissima e video di questo genere dovrebbero essere, semplicemente, bannati.