Kate Middleton ha un talento nascosto: la rivelazione lascia tutti senza parole

Kate Middleton avrebbe un talento nascosto di cui non si è mai parlato prima. Ecco di quale si tratta e perché ora ne parlano tutti.

Oltre a essere dotata di una bellezza e di una eleganza fuori dal comune, la bella Principessa del Galles Kate Middleton avrebbe anche un talento molto particolare, che solo di recente è stato rivelato a tutti i fan.

Non si tratta di un talento in qualche sport, cosa che molti potrebbero aver pensato. D’altronde la celebre Principessa è da sempre una sportiva appassionata, affezionata soprattutto al tennis (sport in cui eccelle). Oltre allo sport, la bella Kate avrebbe anche un altro grande talento, che quasi nessuno si sarebbe aspettato e di cui – incredibilmente – non si è mai parlato. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton, il suo grande talento sconosciuto ai più

Stando a quanto rivelato di recente Kate Middleton avrebbe un vero talento nel disegno. In occasione del matrimonio di sua sorella, Pippa Middleton, avvenuto nel 2017, la Principessa del Galles si è occupata di disegnare con cura la chiesa di San Marco (luogo in cui si è svolta la cerimonia) per la copertina dell’ordine di servizio.

James Matthews, il marito di Pippa e cognato di Kate, ha apprezzato così tanto il disegno che ha voluto citarlo anche nel suo discorso dopo il matrimonio, dicendo: “Alla sorella di Pippa, Kate, riconosco tanta abilità. Un bellissimo disegno della chiesa di San Marco nell’ordine di servizio”.

A ogni modo, pare che talenti diversi scorrano in famiglia. William, ad esempio, è davvero molto bravo a fare immersioni e quando può si dedica alla subacquea, sua grande passione. In tempi recenti è stato anche immortalato dai fotografi durante un’immersione compiuta in Belize. Anche suo padre, Re Carlo, possiede un talento molto particolare: è infatti un abile pittore. Il sovrano d’Inghilterra ama rilassarsi dipingendo con gli acquerelli e ha anche venduto alcuni dei suoi lavori, molti dei quali sono stati esposti al pubblico nella sua tenuta di Norfolk a Sandringham.

Oltre ai talenti per lo sport e il disegno, pare che Kate abbia un’altra grande capacità: cucinare. Stando ad alcune rivelazioni, la Principessa sarebbe solita preparare piatti deliziosi e molti dolci tipici inglesi insieme ai suoi tre figli, Charlotte, George e Louis, e sarebbe in grado di preparare un pollo arrosto davvero divino, considerato un po’ il suo cavallo di battaglia (nonché il piatto preferito del principe William). Insomma, possiamo davvero dire che trovare difetti alla Principessa del Galles sia un’operazione quasi impossibile…