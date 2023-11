L’errore che può costare caro sotto la doccia: fai molta attenzione, cosa rischi

C’è un errore che quasi tutti commettono sotto la doccia e che può rivelarsi davvero rischioso per la salute. Ecco qual è!

Fare la doccia è un’azione quotidiana che consente di mantenere una corretta igiene e che, al contempo, rappresenta anche un modo per caricarsi di nuova energia o per scrollarsi di dosso la tensione accumulatasi durante il giorno. Per la maggior parte delle persone si tratta, quindi, di un vero e proprio rituale che permette di sentirsi meglio e di godere dei benefici dell’acqua che scorre sul corpo.

Anche in questo momento così intimo e speciale, però, è sempre bene prestare attenzione ai cosiddetti pericoli nascosti. Il più importante riguarda l’uso che facciamo della spugna e che spesso può rivelarsi rischioso.

Qual è l’errore che dovresti assolutamente evitare quando fai la doccia

Sebbene la doccia nasca come un momento in cui prendersi cura di sé e della propria igiene, c’è un’abitudine comune che potrebbe compromettere tutto portando addirittura a dei rischi importanti per la salute. Infatti quando ci si lava si utilizza la spugna, che si impregna di sapone e di acqua e che nella maggior parte dei casi viene lasciata nella doccia anche dopo l’uso.

Quando ciò accade, specie se l’ambiente circostante è abbastanza umido, la spugna tende infatti a restare umida agevolando la proliferazione dei batteri che, anche se non tutti lo sanno, vi si accumulano. Ciò si rivela ovviamente rischioso per la salute in quanto potrebbe portare alla formazione di infezioni. Per evitarlo è molto importante mettere a punto tutta una serie di azioni volte a rendere la spugna uno strumento utile e non più pericoloso.

La prima cosa da fare è sciacquarla dopo l’uso e di farla asciugare. In questo modo i batteri non avranno l’umidità come veicolo per crescere e diffondersi. Un’altra precauzione da seguire è di non usarla sempre e mai dopo la depilazione. Visto che la si utilizza per lavare tutto il corpo andrebbe poi evitata sulle parti intime o dove ci sono ferite che potrebbero, appunto, infettarsi.

Infine, è molto importante cambiare spesso la spugna e per spesso si va da ogni tre settimane a ogni due mesi. Il tutto dipende dal materiale con il quale è realizzata e dal livello di usura che si può vedere semplicemente prendendola in mano. Per andare sul sicuro bisognerebbe cambiarla quando sembra ancora nuova e inizia a mostrare i primi segni di utilizzo. In questo modo si potrà continuare ad usarla senza più preoccupazioni e godendosi al meglio il momento della doccia, indipendentemente da quando si preferisce farla.