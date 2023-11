Da quando metto un rametto di rosmarino nella doccia non ho più problemi: ti svelo questo trucco da non credere

Vuoi sapere come risparmiare e risolvere i problemi con un semplice rametto di rosmarino? Ti sveliamo tutto noi. Leggi con attenzione!

Molto spesso in casa utilizziamo mille prodotti, naturali e non, senza pensare che la soluzione potrebbe essere molto semplice, anzi semplicissima. Si perché i vecchi rimedi della nonna hanno un grande fondo di verità. Siete curiosi di sapere come utilizzare un rametto di rosmarino in casa?

Non perdere ulteriore tempo e prosegui nella lettura la tua doccia non avrà più alcun tipo di problema e avrai risparmiato tempo e denaro. Mica male! Specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo dove i soldi sembrano non bastare mai.

Doccia perfetta con il rosmarino: ecco come

Se parliamo della doccia c’è un nemico giurato, hai capito di cosa parliamo? Ovviamente del calcare. Anche per quando riguarda il lavello il problema è lo stesso. Questi minerali si accumulano con il passare del tempo e rendono le nostre superfici opache e non belle da vedere, oltre che difficilissime da pulire.

Per fortuna oltre ai tantissimi prodotti che esistono in commercio, ma sono chimici e di conseguenza possono rovinare l’ambiente, ci sono anche dei rimedi super naturali. Noi oggi ti vogliamo far scoprire proprio uno di questi. Parliamo dell’olio di rosmarino che ha un profumo buonissimo ma è anche un nostro fedele alleato per il calcare.

Ma cosa ci occorre? Ecco l’elenco:

olio essenziale di rosmarino;

aceto bianco;

acqua calda;

spray vuoto;

spazzola per la pulizia;

panno morbido.

Quando ci siamo procurati tutto possiamo iniziare. Nel nostro flacone mettiamo una parte di olio e due di aceto. Sappiamo molto bene che è perfetto per il calcare e insieme al rosmarino formano una coppia top. Agitiamo per bene il tutto. Mettiamo i guanti per pulire, se è nostra abitudine e spruzziamo la soluzione sul box doccia o sul lavello. Lasciamo, quindi, in posa per circa 15/20 minuti.

Trascorso questo tempo prendiamo la spazzola o il vecchio spazzolino e iniziamo a strofinare per bene. Il calcare si toglierà facilmente. Risciacquiamo con acqua calda e togliamo ogni residuo. Asciughiamo con un panno morbido o con un asciugamano. Tutto sarà super splendente.

Vuoi evitare che il calcare si formi nuovamente? Niente di più semplice, utilizza questo mix una volta alla settimana. È un’ottima soluzione per combattere questo fastidioso problema senza utilizzare prodotti chimici che possono far male a noi e all’ambiente avendo anche casa super splendente in pochissimo tempo, non male vero? Ovviamente anche il portafoglio sarà super felice!