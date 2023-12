Successo economico per questi segni, l’Oroscopo del 2024 parla chiaro

Per il 2024 i movimenti di stelle e pianeti creeranno la condizione ideale per ottenere successo e soldi ma solo per alcuni segni.

Indipendentemente dalle varie natalità astrali, ciò che emerge dalle previsioni dell’Oroscopo 2024 è che sarà un anno dinamico e ricco di cambiamenti, novità e ottime occasioni, in ogni ambito. Ecco che alcune variazioni planetarie andranno a favorire maggiormente certi segni zodiacali.

Sono almeno 4 quelli che potranno davvero ottenere riconoscimenti, promozioni sul lavoro, entrate inaspettate e tante occasioni di successo. Vediamo chi sono e quali saranno i periodi più fortunati.

Preparatevi al successo: nel 2024 questi segni saranno al top

Le congiunzioni astrali che si presenteranno più di una volta durante il corso dell’anno andranno a regalare ad alcuni segni una ventata di fortuna, energia e successo. Ecco chi sono i fortunati.

Il primo è il Toro, che solitamente non ama i cambiamenti ma che nel 2024 li abbraccerà più che volentieri. La fortuna per i nati sotto questo segno arriverà soprattutto dall’ambito lavorativo grazie ai movimenti di Giove e Urano: nuovi contatti, nuovi e proficui affari e riconoscimenti. I Toro vivranno momenti molto entusiasmanti e ricchi di soddisfazioni personali. I mesi più fortunati saranno maggio, settembre e anche dicembre.

Ottime notizie anche per quanto riguarda i Cancro, che negli ultimi mesi dell’anno hanno vissuto tensioni e preoccupazioni legate alle finanze. I movimenti di Giove, Plutone e Saturno faranno finalmente “girare la ruota” della fortuna a loro vantaggio. Si prospettano nuovi incarichi professionali e avanzamenti di carriera, ma saranno favorite anche e forse soprattutto le attività autonome.

Non mancano ipotesi di colpi di fortuna che arriveranno all’improvviso, sotto forma di eredità o lasciti. I mesi più propizi saranno marzo, luglio e novembre. Anche i Vergine si ritroveranno, quasi magicamente, con tanti progetti andati a buon fine. Il 2023 è stato un anno piuttosto difficile per i nati sotto tale segno, ma già da gennaio molte cose si risolveranno, e marzo, giugno e novembre saranno altri mesi molto positivi.

Infine, tra i segni super fortunati del 2024 troviamo anche i Sagittario. I nati del segno sapranno sfruttare la loro predisposizione a viaggiare lontano per stringere nuove partnership, che saranno davvero fruttuose. Le stelle e in particolare Giove e Saturno regaleranno ai Sagittario energia, arguzia e occhio per gli affari e sono molti gli investimenti che si riveleranno azzeccati. I mesi più fortunati saranno marzo, agosto e novembre.