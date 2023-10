L’autunno odora di agrumi, ma qual è il tuo preferito? Scopri come appari agli occhi degli altri

L’autunno porta in tavola tanti sapori: scegli il tuo agrume preferito tra quelli proposti e ti dirò chi sei. Sei pronto a conoscere veramente te stesso?

L’autunno sembra aver preso il via, anche se con qualche giorno di ritardo. In ogni caso, questa è la stagione che porta in tavola tanti frutti che riescono a mettere d’accordo tutti quanti: gli agrumi. Il test di personalità di oggi verterà proprio su di essi. In che senso? Continua a leggere e lo scoprirai!

Non tutti sanno che questi frutti hanno anche un altro compito, oltre a quello che conosciamo tutti quanti: ovvero quello di rivelarci la tua vera personalità. Alcuni lati del nostro carattere spesso e volentieri tendiamo a tenerli chiusi in un cassetto e molto raramente li tiriamo fuori. Forse ti sei anche dimenticato di come sei fatto tu, solo per paura di non piacere agli altri! Ma con questo nuovo test di personalità, e soprattutto grazie agli agrumi, una parte di te verrà svelata.

Come dobbiamo fare? È molto semplice: dovrai solo scegliere l’agrume che preferisci, almeno quelli che ti abbiamo posto in foto sopra, e solo dopo andare a vedere cosa dice il profilo di te! Allora, cosa stai aspettando? Iniziamo a fare questo nuovo test.

Test di personalità: quale agrume scegli?

Se hai scelto l’arancia allora vuol dire che sei una persona che ama e riesce a supportare le altre persone! Cerchi di fare attenzione soprattutto a tutto quello che ti circonda: difficilmente metti te stesso prima di qualsiasi cosa, ma anzi fai l’esatto opposto. Gli amici veri o i tuoi familiari vengono sempre prima di te e cerchi di capire e dare loro tutto il supporto necessario.

Se, invece, hai scelto il pompelmo allora vuol dire che non sei mai banale, ma devi rimanere unica. In che senso? Non ti piace quando le persone provano a imitarti. E se lo fanno allora potresti anche arrabbiarti moltissimo. Le tue amiche, quelle che ti conoscono da una vita, hanno imparato a conoscerti e apprezzarti per quello che fai. Non ti preoccupare!

Se, infine, la tua scelta è ricaduta sul mandarino allora vuol dire che ami molto la sincerità. È una caratteristica che molti dei tuoi conoscenti apprezzano, per questo motivo vieni interpellato sempre per ogni questione, importante o meno. Ma attenzione: il tuo essere troppo sincero forse non piacerà proprio a tutti!