L’anniversario della canzone che ha cambiato per sempre il mondo della musica pop

Il 7 marzo è una data indelebile per la musica pop. Nel 1985 uscì, infatti, un singolo che è tra i più conosciuti della storia, capace di diventare una delle prime canzoni globali.

39 anni e non sentirli. Il singolo più venduto dei mitici anni ‘80. Nato per beneficenza, capace di raggiungere ogni parte del Mondo. Scritto da due leggende della musica in due notti, cantato da alcuni dei nomi più celebri del genere pop. Il riferimento è a “We are the world”, il brano che spopolò sin dalla sua uscita, il 7 marzo del 1985. Il progetto, nato da un’idea di Bob Geldof, passato dalle quattro mani di Lionel Ritchie e Michael Jackson e cantato da voci uniche. Quella di Tina Turner, Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Bob Dylan e Stevie Wonder, per citare le più famose.

La storia di We are the World

45 artisti americani si riuniscono per mandare un messaggio forte, fortissimo in direzione Africa. In particolare, verso l’Etiopia, falcidiata da una delle carestie più importanti del Ventesimo Secolo. Un documento straordinario della Bbc portò nelle ricche case occidentali le immagini di quello che stavo succedendo in una terra già devastata dalla guerra. Bob Geldof decise che era giunto il momento di aiutare la popolazione etiope. Già protagonista di un evento benefico nell’anno precedente, per il 1985 volle andare oltre. Michael Jackson e Lionel Richie, afroamericani, presero a cuore il progetto e si riunirono a inizio gennaio per scrivere il testo. In soli due giorni, nacque “We are the world”.

La notte che ha cambiato la musica pop

Adesso bisognava trovare chi la cantasse, insieme a Richie e Jackson. Fu proposta a tutti i principali artisti statunitensi dell’epoca. Alcuni rifiutarono, causa impegni, altri accolsero con entusiasmo l’iniziativa. Rimaneva da organizzare la registrazione. Mettere insieme una quarantina di star nello stesso luogo, senza far trapelare nulla all’esterno. La notte del 28 gennaio, presso gli Hollywood’s A&M Studios di Los Angeles, dopo gli American Music Awards, 45 artisti si ritrovarono per registrare il pezzo. Un’esperienza unica per tanti di loro. Un piccolo contributo, per una grande causa.

Nacque così una delle canzoni più famose della storia della musica. La sua uscita, dopo più di un mese, fu accolta in maniera eccezionale da parte del pubblico di tutto il Mondo. Nel corso degli anni, questo progetto riuscì a raccogliere e donare oltre 100 milioni di dollari. Per anni, “We are the world” rimase il singolo più venduto. Ancora oggi, in ogni angolo del pianeta, si riconoscono le note e le parole di una canzone che rimarrà immortale per tutti gli amanti della musica pop.