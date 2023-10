La tua cattiva reputazione ti precede? E’ tutta colpa dello Zodiaco!

Ti sei mai chiesto quanto il suo segno dello zodiaco può influenzarti nei comportamenti? Scopriamo quanto influisce sulla cattiva reputazione

Quando parliamo dell’astrologia e dello zodiaco, facciamo riferimento a un aspetto che molto più di quanti pensiamo può influenzare la nostra persona ma anche il modo in cui siamo soliti comportarci nella vita di tutti i giorni.

Oggi, in particolare, abbiamo deciso di scoprire in che modo proprio lo zodiaco e il nostro segno possono guidarci nell’avere una cosiddetta cattiva reputazione.

Scopriamo, dunque, quali sono i segni mal visti di tutto lo zodiaco e se anche tu fai parte di questa classifica.

Cattiva reputazione e segni zodiacali, quali sono i peggiori

ARIETE

Al primo posto dei segni dello zodiaco che potrebbero non sempre essere visti di buon occhio ma anzi potrebbero rischiare di essere preceduti da cattiva reputazione troviamo proprio i nati sotto il segno dell’Ariete. Spesso appassionati e guidati proprio dai loro sentimenti, gli Ariete sono noti per la loro determinazione e l’energia spesso inesauribili.

Energici, forti, impulsivi e spesso testardi: far cambiare idea a questo segno è semplicemente impossibile. Inoltre, appaiono spesso come persone tanto sicure di sé, forse anche troppo, a tal punto da apparire come guidate unicamente dal loro ego.

GEMELLI

Sempre tra i segni più complessi e spesso criticati di tutto lo zodiaco, a tal punto da poter parlare di cattiva reputazione, troviamo anche i nati sotto il segno dei Gemelli. Socievoli, espansivi ed estroversi: insomma, sono sempre i primi a farsi delle nuove amicizie e avere qualche gruppo in cui inserirsi… ma allora cosa ci fanno in questa classifica? Ebbene, la risposta è molto semplice: questa loro capacità di adattarsi a qualsiasi contesto non sempre è ben vista, ma anzi viene vista con una certa diffidenza da chi li circonda e da chi, per questo motivo, ha quasi paura a fidarsi.

LEONE

Per finire, al terzo posto di questa classifica del nostro zodiaco, troviamo proprio i nati sotto il segno del Leone. Loro, d’altronde, della cattiva reputazione ne hanno quasi fatto un vanto, se non addirittura un marchio di fabbrica. Orgogliosi e testardi, vogliono sempre essere i primi in qualsiasi situazione e contesto: insomma, i riflettori devono essere su di loro, sempre e comunque. Proprio questo li porta ad avere una notevole fiducia in sé stessi, ma anche la tendenza a prevaricare su chiunque li circonda senza neanche rendersene conto. Di certo, insomma, non le persone più facili con cui avere a che fare.