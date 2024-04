La stupefacente scelta di vita di un inglese che puoi insegnarci molto ed essere d’ispirazione

L’inflazione e il caro vita in Italia spingono molti a cercare alternative. Andare a vivere in un resort a 5 stelle all’estero che costasse meno di un affitto in Italia potrebbe essere una soluzione percorribile?

L’aumento del costo della vita in Italia ha spinto molti cittadini a cercare alternative più convenienti. Se molti studenti vanno all’estero a cercare lavoro, molti pensionati varcano i confini per luoghi dove la vita cista meno e la pensione più ricca. Come Portogallo, Marocco e di recente anche l’Albania, la nuova meta degli italiani. Di recente un video di un giovane inglese ha suscitato molto interesse. Nel video il giovane raccontava di avere fatto una scelta radicale e di essere andato a vivere in un resort a 5 stelle in Turchia.

La stupefacente scelta di vita di un inglese potrebbe ispirare anche più di un italiano

Josh ha scoperto che vivere in un resort all-inclusive a 5 stelle in Turchia è più economico rispetto al mantenimento del suo appartamento nel centro di Manchester. Il suo affitto mensile di 950 sterline (circa 1.106 euro) per un appartamento cittadino è stato superato da un’offerta di 938 sterline per un soggiorno di 28 notti in un resort ad Antalya, voli compresi. Questa opportunità ha convinto Josh, che lavora da remoto, a prenotare immediatamente e a trasferirsi in Turchia. Ora vive in un ambiente lussuoso, godendo di servizi all-inclusive e allo stesso tempo risparmiando.

Attenzione, l’offerta è all inclusive, quindi nel prezzo del soggiorno c’è anche il vitto. L’affitto di dell’appartamento a Manchester non includeva il mangiare, men che meno al ristorante e tutti i giorni. Quindi una offerta molto allettante, ma quanto? Quali sono i pro ma anche i contro di questa soluzione?

Per chi lavora da remoto potrebbe essere la soluzione ideale?

Analizziamo anche altri vantaggi di questa soluzione. Abbiamo scoperto che il costo di un soggiorno all-inclusive in un resort a 5 stelle in Turchia può essere inferiore a quello di un affitto in una città europea. La Turchia vanta un clima caldo e mediterraneo per gran parte dell’anno, un fattore che può attrarre chi desidera sfuggire al freddo inverno europeo. Trasferirsi in un resort è una soluzione chiavi in mano, che non richiede la ricerca di un alloggio, la stipula di contratti o la gestione di utenze.

Adesso i contro. Trasferirsi in Turchia significa allontanarsi da casa, famiglia e amici. La lingua turca può creare difficoltà di comunicazione e non tutti parlano l’inglese. Ottenere un visto e regolarizzare la propria posizione in Turchia può richiedere tempo e adempimenti burocratici. La Turchia ha una cultura diversa da quella italiana, il che può richiedere un periodo di adattamento. Quindi, rinunciare o seguire questa soluzione? Ci potrebbe essere una terza via. Provare un paio di mesi e se l’esperimento funzionasse ci mettiamo tutto alle spalle e cambiamo vita.