La geniale trovata di un tedesco che con questo trucco ha risolto il problema della casa

Lasse Stolley, un giovane ragazzo tedesco, ha fatto una scelta di vita decisamente fuori dal comune. Il ragazzo ha rinunciato a una casa e vive in treno. Tutto vero e tutto possibile, almeno in Germania. Viaggia in prima classe con un abbonamento annuale che gli permette di spostarsi liberamente per tutto il Paese, al costo di 9mila euro l’anno. Ma quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta? E come si vive senza una casa?

Lasse ha raccontato la sua storia a diversi media, spiegando che la sua scelta è nata dal desiderio di libertà e indipendenza. Non sopportava la routine e l’idea di essere legato a un mutuo o ad un affitto per tutta la vita. Inoltre, viaggiando in treno ha avuto la possibilità di conoscere nuove persone e scoprire posti diversi ogni giorno.

Racconta che la vita in treno non è, ovviamente, sempre facile. Lasse deve adattarsi a orari e spazi ristretti, e non ha la comodità di avere una casa propria con tutte le sue cose. Tuttavia, ha trovato il modo di organizzarsi e di sfruttare al meglio i suoi viaggi. Lavora come freelance online, cucinando in un piccolo fornello portatile e usando i bagni delle stazioni.

Sarebbe possibile una simile scelta in Italia?

La scelta di Lasse Stolley può sembrare estrema, ma ci fa riflettere su quanto sia importante la libertà nella nostra vita. E ci interroga su cosa significhi davvero avere una casa. In Italia, una vita simile sarebbe più complicata. Viene in mente il film Caffé Express, con Nino Manfredi diretto da Nanny Loy. Il protagonista vive sui treni italiani vendendo tazzine di caffé.

In Italia il costo dei biglietti ferroviari è decisamente più alto e la rete di trasporti non è capillare come in Germania. Ma in teoria l’esperienza sarebbe fattibile. Ma se proprio non vogliamo una casa, esistono diverse alternative, come i camper, che potrebbero permettere di vivere un’esistenza itinerante.

