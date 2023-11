Se sei amante dei libri, c’è un’offerta per te: tante storie gratis a portata di click

Ami i libri? Non puoi assolutamente perderti questa offerta. Ti basterà un click per farti una vera scorpacciata di storie a costo zero!

Dovrai affrettarti però perché questa imperdibile opportunità durerà ancora per alcuni giorni. Ecco di cosa si tratta e come approfittarne.

Se cercate nel Collins English Dictionary alla voce “book lover”, potrete trovare questa definizione: “Persona che ama la lettura e legge più della media”. Una descrizione calzante, non trovate? Col Black Friday arriva un’ottima notizia per appassionati dei libri e lettori accaniti, sempre desiderosi di immergersi nella lettura di questi piccoli oggetti carichi di un significato incommensurabile.

Imperdibile offerta per gli amanti dei libri: tante letture gratis con un solo click

I book lover saranno più che lieti di scoprire le offerte del Black Friday, che per loro assume le vesti della nuova imperdibile promo di BookBeat. Ce n’è davvero per tutti i gusti, anche gli amanti degli audiolibri avranno modo di soddisfare la loro passione.

Sì, perché l’offerta di BookBeat permette anche di leggere e ascoltare audiolibri per 47 ore nel corso dei 70 giorni di prova. E tutto completamente gratis! Ma non ci saranno solo audiolibri. Inserendo il codice promozionale provabookbeat70 all’interno dello spazio apposito avremo modo di accedere fin da ora a un vasto catalogo che racchiude una vera montagna di libri digitali e audiolibri composta da oltre 800 mila titoli.

Sono veramente moltissime le proposte del catalogo di BookBeat, che comprende numerosi generi. Dal romantico al fantasy, passando per l’horror e la commedia: c’è soltanto l’imbarazzo della scelta, così come per gli autori. Quanto all’offerta di audiolibri, si tratta di testi narrati da doppiatori esperti o personaggi famosi capaci di farti immergere in profondità nella storia.

Come fare per provare gratis BookBeat per 70 giorni? Basterà seguire alcuni semplici passi. Prima di tutto dovremo naturalmente collegarci alla sua pagina ufficiale. Una volta entrati ci basterà cliccare su Usa la tua offerta. Ci verrà poi chiesto di inserire dei dati per creare un nuovo account. Successivamente andremo ad inserire il codice sconto provabookbeat70 nell’apposito spazio. A questo punto non ci resterà che scaricare l’app ufficiale di BookBeat e iniziare subito la prova gratis di 70 giorni.

Si tratta di un’offerta valida unicamente per i nuovi clienti. E attenzione: c’è tempo solo fino al prossimo 30 novembre per aderire all’offerta. Cosa succederà una volta terminato il periodo di prova? Che l’abbonamento di BookBeat Basic si rinnoverà al prezzo di 6,99 euro al mese. Chi non fosse intenzionato a proseguire potrà disdire in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo.