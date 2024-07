La piscina più grande del Mondo: non immagini a quanto arrivano le sue dimensioni!

Ti sei mai chiesto com’è e dov’è la piscina più grande del Mondo? Oggi leggendo questo articolo lo scoprirai. È una curiosità davvero molto interessante ed ecco tutti i dettagli sull’argomento.

D’estate principalmente si parla di mare e di piscina. Le persone, visto il grande caldo, hanno bisogno di cercare refrigerio e l’acqua fresca ha sempre la sua grande attrazione. Che sia quella del mare o della piscina, milioni di persone ne approfittano nelle giornate calde estive. Magari, sotto l’ombrellone, in momenti di relax, c’è spazio per qualche curiosità come quella legata alla piscina più grande del Mondo. Sapete dov’è e com’è? Rimarrete sorpresi delle dimensioni e di tutti i dettagli che la riguardano.

La piscina più grande del Mondo: tutti i dettagli

Vi sveliamo subito che la piscina più grande del Mondo si trova in un luogo molto famoso per le vacanze estive. Siamo in Egitto a Sharm el-Sheikh. Vi è capitato di sentirne parlare? Fa parte di un progetto statunitense che ha voluto costruirla attraverso la società Crystal Lagoons nel centro turistico di lusso di Citystars Sharm el-Sheikh. Le sue dimensioni sono davvero esagerate, si parla di una lunghezza di 750 metri e una larghezza di 180-120 metri a seconda del punto. La superficie totale è di 96.800 metri quadrati. Sono oltre 12 campi da calcio, avete idea della grandezza?

Questo progetto è stato aperto al pubblico nel 2015 ed è costato ben 5 miliardi di dollari. Ovviamente, attorno a questa piscina c’è sabbia e vari stabilimenti per i turisti. Pensate quanto lavoro serve per tutto questo e per riempire la piscina (servono almeno tre settimane).

Altre piscine molto grandi

Dovete sapere che fino a pochi anni fa il primato di piscina più grande del Mondo apparteneva alla laguna artificiale del resort di San Alfonso del Mar in Cile con i suoi 80.000 metri quadri di superfice. Questa rimane comunque la più lunga (circa 1 km). Subito dopo dobbiamo considerare la piscina della Thailandia, precisamente di Mahasamutr a Hua Hin con i suoi 72.000 metri quadrati.