Auto sotto il sole: ecco quanti gradi può raggiungere, è incredibile!

Vi siete mai chiesti a quanti gradi può arrivare effettivamente un’auto sotto il sole? Sappiamo bene che è molto calda, ma quanto? Ecco tutte le informazioni sull’argomento.

Uno degli argomenti più discussi durante l’estate è il fatto che l’auto diventa come un forno e come sia difficile spostarsi con questo mezzo nelle giornate più calde. Questo perché all’interno dell’abitacolo si possono raggiungere delle temperature molto elevate, difficilmente sopportabili. Ma, un’auto sotto al sole a quanti gradi può arrivare precisamente? Ve lo siete mai chiesti? Siamo qui per approfondire l’argomento e per vedere che cosa ci dicono gli esperti. Mai sottovalutare questo aspetto perché d’estate l’auto si può trasformare in una trappola mortale e, purtroppo, i casi di cronaca ce lo dimostrano spesso.

Auto sotto il sole: ecco perché si scalda così tanto

Come mai, quando apriamo l’auto dopo averla lasciata sotto il sole per un po’ di tempo facciamo fatica ad entrare da quanto caldo sentiamo? È il famoso effetto serra, quello che accade al nostro pianeta, ma in scala molto più piccola. In pratica, i raggi solari entrano nell’auto, vengono assorbiti da aria e da oggetti che ci sono al suo interno e vengono riflessi sottoforma di raggi infrarossi. Questi, però, vengono rimbalzati dal vetro, quindi, non escono, ma rimangono all’interno dell’abitacolo. Il risultato è un surriscaldamento del veicolo in tempi brevissimi.

Quanti gradi può raggiungere un’auto sotto al sole?

Se la temperatura esterna si aggira attorno ai 32-33 gradi. Se l’auto è chiusa e sotto al sole, la temperatura nei primi dieci minuti aumenta velocemente, poi rallenta fino a stabilizzarsi dopo 80 minuti circa. A questo punto può raggiungere i 44 gradi. Questo dato è indicativo, dipende molto se la giornata è nuvolosa o se splende il sole e da diversi altri fattori. Tuttavia, non è difficile credere che si possa arrivare anche a 50 gradi. Rimanere del tempo a questa temperatura costante è molto pericoloso per la nostra vita. Ecco perché adesso ci sono moltissimi accessori che aiutano a non dimenticare i bambini e gli animali domestici chiusi in auto.