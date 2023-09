La cosa che sempre più aziende richiedono ai nuovi assunti: pochi ci pensano

C’è un requisito particolare che sempre più aziende stanno chiedendo alle nuove “leve”: ecco di che cosa si tratta di preciso

Il lavoro è uno dei traini più importanti della vita e, allo stesso tempo, rappresenta il motore fondamentale della società.

È fondamentale scegliere in modo consapevole la propria carriera scolastica, in modo da poter fare un lavoro che si ama. Se si pensa, infatti, che si trascorre lavorando un buon 60/70 % della vita, si comprende quanto questa scelta sia in grado di influenzare l’intera esistenza di un essere umano.

Gli ultimi dati inerenti la forza lavoro in Italia dicono che la Laurea si conferma uno strumento davvero importante per poter accedere in tempi rapidi al mondo lavorativo.

Secondo le statistiche, infatti, tre laureati su quattro vengono assunti nel giro di un anno dalla Laurea. Dati davvero incoraggianti, insomma, che fanno presagire una ripresa importante per il nostro paese.

Quello che in pochi sanno però, è che la laurea può essere una condizione necessaria, ma spesso non sufficiente per alcune aziende. Vi sono una serie di caratteristiche, in effetti, che possono rivelarsi davvero fondamentali per essere assunti da quelle aziende con cui si amerebbe collaborare.

Essere assunti dalle aziende: ecco la carta vincente

La caratteristica fondamentale per essere assunti al giorno d’oggi, parrebbe non essere più solamente la laurea, ma a giocare un ruolo fondamentale sarebbero le cosiddette soft skills.

Si tratta di tutte quelle caratteristiche relazionali e comportamentali che rappresentano il modo in cui un individuo sa stare nell’ambiente lavorativo.

Insomma, le conoscenze e la competenza sono fondamentali, ma sono altrettanto fondamentali le capacità di relazionarsi all’interno dell’ambito di lavoro. E, quando si parla di relazionarsi, si intende proprio il modo in cui si sa stare con i propri colleghi e superiori, ma anche il modo in cui il lavoro viene condotto sotto ogni punto di vista.

Le soft skills più ricercate corrispondono a quelle di una persona che è capace di saper lavorare sia individualmente, che in gruppo, oltreché saper rispondere in modo resiliente alle sfide. È davvero importante il modo in cui si affronta un problema e la proattività nel risolverlo. Il cosiddetto problem solving rappresenta ormai da tempo una delle carte vincenti in ambito lavorativo.

Anche la capacità di riconoscersi nella visione e nei valori dell’azienda per cui si lavora è davvero molto importante. Si tratta, insomma, di abilità e capacità, che riguardano piuttosto la formazione personale, che quella solamente professionale.