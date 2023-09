1 minuto al giorno per dire addio allo stress: l’esercizio che pochi conoscono

Vi piacerebbe dire addio per sempre allo stress? Basta fare questo esercizio per un minuto al giorno per ottenere tanti benefici.

Se lo stress rovina le vostre giornate, dovete assolutamente provare questo esercizio. Basta solo un minuto al giorno. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali benefici produce sul corpo e sul cervello.

A meno che non viviate su un’isola caraibica dove c’è sempre il sole e non dobbiate nemmeno lavorare per vivere, un minimo di stress lo avrete accumulato. Anche chi è appagato del proprio lavoro e della propria vita può sentirsi stressato se non altro per tutto l’inquinamento acustico che dobbiamo subire. Chi, poi, ha famiglia e figli, a volte deve fare i salti mortali per conciliare il proprio lavoro con gli impegni dei bambini. Lo stress, ormai, fa parte della vita di ognuno di noi.

Entro certi livelli è gestibile ma se supera una certa soglia può sfociare in burnout, depressione o esaurimento nervoso. Ecco perché è così importante dormire bene e almeno 8 ore a notte e prendersi delle pause per rigenerarsi e ricaricarsi. C’è un esercizio molto molto semplice che possiamo mettere in pratica ogni giorno per allentare lo stress. Basta un solo minuto e ci sentiremo subito meglio.

Ecco l’esercizio che elimina lo stress

Eliminare lo stress al 100% forse non è possibile visto lo stile di vita frenetico che più o meno tutti seguiamo. Ma si può fare molto per alleggerire le tensioni e vivere meglio. Di seguito vi sveliamo un esercizio davvero facile che fa scendere subito lo stress e fa rilassare il corpo e la mente.

Ogni mattina appena svegli, prima di fare qualunque altra cosa, prendetevi un minuto tutto per voi e massaggiate la pianta dei piedi. Con la mano opposta al piede, massaggiate la pianta: prima con il palmo della mano e poi con le nocche delle dita andando sù e giù. Proseguite per un minuto e, se avete tempo, ripetete questo semplice esercizio anche la sera prima di andare a dormire. Oltre a ridurre i livelli di stress, questo esercizio apporta anche altri benefici: migliora l’appoggio della pianta del piede al suolo con ripercussioni positive per la schiena; migliora la circolazione del sangue e, non da ultimo, contrasta la ritenzione idrica che, infatti, è strettamente collegata alla circolazione.

Oltre a questo semplice e veloce esercizio che potete fare anche più volte al giorno, per ridurre lo stress è importante anche dare la giusta importanza al riposo. Dormire male o non dormire a sufficienza, alla lunga, ha effetti devastanti sulla salute del corpo e anche del cervello. Fare sport aiuta moltissimo a ridurre lo stress: nuoto, corsa, pesi, crossfit. Sono un aiuto per scaricare le tensioni. Inoltre anche praticare yoga può aiutare in quanto lo yoga insegna a respirare correttamente e a sciogliere eventuali blocchi interiori.