Le donne vivono più a lungo se presentano questa caratteristica fisica in età avanzata

Tra gli uomini e le donne chi vive più a lungo? La risposta è: le donne se però hanno questa caratteristica fisica andando avanti negli anni

Si ritiene che nel mondo le donne siano molte di più degli uomini e che nascano in modo molto più frequente. Se questo fatto sia una verità assoluta non è certo, come non è certo nemmeno che se fosse realmente così, la situazione non possa cambiare o stravolgersi tra molti anni, o in un futuro prossimo e molto lontano. Quindi non possiamo avere e darci delle risposte, però forse possiamo fare delle previsioni attraverso gli studi che vengono fatti costantemente.

Infatti, secondo i dati statistici che vengono fatti ogni anno nel mondo, pare che in effetti l’universo femminile in qualche modo sia più ampio e prevalga su quello maschile. Però le opinioni sono contrastanti e per provare a dare una spiegazione a questo fenomeno, bisognerebbe provare a risalire al passato, alla storia e all’origine antropologica degli esseri umani e a come è cambiata la sua evoluzione. Ma in effetti, qual è il vero motivo per cui sembra che le donne possano vivere più a lungo degli uomini? Sembra infatti che la risposta potrebbe trovarsi in una possibile caratteristica fisica.

Quale caratteristica fisica permetterebbe alle donne di vivere più a lungo?

Il fatto e la convinzione che le donne possano avere una vita più lunga di quella degli uomini, potrebbe di certo all’apparenza sembrare alquanto strano o anomalo. Prima di tutto perché, e questo è un fattore da non sottovalutare, maschi e femmine sono molto diversi dal punto di vista fisico e i motivi sono tanti.

Di solito, infatti, gli uomini hanno una forza e resistenza fisica maggiore rispetto alle donne, anche se ci sono anche i casi che dimostrano il contrario. Ma questo non è il solo dato evidente da considerare. Infatti tutti sappiamo che le donne nel corso della loro vita sono molto più esposte ad eventi ardui e allo stress psicofisico, come per esempio quando sono in gravidanza e devono affrontare il parto.

Eppure sembra da recenti studi fatti che ci sia una caratteristica presente nel corpo femminile che potrebbe essere il motivo per cui le donne vivono di più. In America sembra che sia stato dimostrato che le donne che superano i cinquant’anni di età, abbiano molte più chances di giungere e di superare anche i novant’anni se fanno attenzione a rendere equilibrato il proprio peso e a non perdere chili senza ragione.