Barbara d’Urso, la tentazione è troppo forte e cede: che cosa succede

Barbara D’Urso non ha saputo proprio resistere: ecco che cosa è successo dietro le quinte.

La famosa conduttrice campana che ha da poco lasciato Mediaset e la conduzione del programma pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio Cinque, è andata a vivere a Londra per un periodo di formazione nella capitale del regno unito.

Dopo questa intensa e preziosa esperienza è tornata in Italia per il suo tour teatrale, è così è salto fuori un retroscena inedito. Scopriamo di che cosa si tratta, e che cosa accade dopo lo spettacolo a teatro!

Prima il dovere e poi il piacere, recita un famoso detto popolare, e il post-spettacolo di Barbara D’Urso è dei più dolci. Del resto lei è una donna mediterranea che ha fatto della spontaneità la chiave del successo e forse ci si sarebbe potuti aspettare che sarebbe accaduto. Ha ceduto al piacere.

Barbara D’Urso, dolcissimo e inaspettato dietro le quinte

Barbara D’Urso è un personaggio che fa parte del firmamento delle stelle dello spettacolo italiano. Sicuramente si tratta di una donna che divide: alcuni la odiano e altri la adorano, ma quel che è certo è che è un personaggio di successo, una donna forte e sempre in auge. Barbara è stata attrice, infatti tutti noi la ricordiamo nella fortunata serie tv La dottoressa Giò, è stata conduttrice di Pomeriggio Cinque, fino a pochi mesi fa e di altre trasmissioni del palinsesto Mediaset, ed è interprete teatrale, e tanto altro. Insomma, il suo è un talento a 360 gradi davanti alla macchina da presa.

Alcuni mesi fa Barbara D’Urso ha messo fine alla sua collaborazione con Mediaset, per volere di Pier Silvio Berlusconi, e così ha approfittato per trascorrere un periodo a Londra. Ora la conduttrice è tornata per il suo tour teatrale, e così ha svelato un inedito dietro le quinte. Scopriamo di che cosa si tratta!

Barbara D’Urso ha condiviso una Instagram Story sul suo canale ufficiale di Instagram, con una foto di un piatto con petto di pollo, pomodorini, fagioli, riso venere, spinaci, accompagnato dalla didascalia pranzo pulito e poi la sera mangio tre dolci contemporaneamente”. A quanto pare una volta che il sipario si chiude, dopo le fatiche dello spettacolo in teatro, la celebre conduttrice campana non riesce a resistere alla tentazione, e così si concede una coccola dolce. Ma del resto ha un fisico invidiabile, una bellezza senza tempo, e a lei tutto è concesso!