Intelligenza “emotiva”, di cosa si tratta e perché è importante: come questa capacità può aiutarci nella vita

Che cos’è l’intelligenza emotiva e per quale motivo è importante? Ecco perché questa capacità può rivelarsi utile nel corso della vita.

L’intelligenza emotiva è la capacità di riuscire a riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui. Si rivela quindi utile in diversi ambiti della propria vita, sia personali che lavorativi.

Ognuno di noi ha un proprio modo di relazionarsi con le altre persone e gestire le emozioni. Proprio soffermandosi su quest’ultimo punto interesserà sapere cos’è l’intelligenza emotiva e per quale motivo è importante.

Con tale termine, è bene ricordare, si fa riferimento alla capacità di riuscire a riconoscere e controllare le emozioni proprie e altrui. Si rivela quindi utile in diversi ambiti della propria vita, a partire dalle relazioni personali fino ad arrivare a quelle di carattere lavorativo.

Intelligenza “emotiva”, di cosa si tratta e perché è importante: non lo immaginereste mai

Il concetto di intelligenza emotiva è stato oggetto di continue modifiche. Inizialmente gli psicologi Salovey e Mayer l’hanno definita come la capacità di percepire e regolare le emozioni al fine di facilitare il pensiero e cercare di promuovere la crescita personale. In seguito è stata inclusa la capacità di percepire le emozioni, generarle e comprenderle in modo tale da regolarle e promuovere una crescita sia emotiva che intellettuale.

In particolare, in base al modello di Goleman, l’intelligenza emotiva rivestirebbe un ruolo importante per ottenere successo nel mondo del lavoro. Questo perché comprende alcune capacità e competenze che permetterebbero di essere o meno dei leader. Entrando nei dettagli, sempre secondo Goleman, a caratterizzare l’intelligenza emotiva sono:

Consapevolezza di sé , ovvero la capacità di riconoscere i propri punti di forza e quelli deboli.

, ovvero la capacità di riconoscere i propri punti di forza e quelli deboli. Autoregolazione , ovvero la capacità di gestire le proprie emozioni e adattarle al fine di raggiungere i propri obiettivi.

, ovvero la capacità di gestire le proprie emozioni e adattarle al fine di raggiungere i propri obiettivi. Abilità sociale, ovvero la capacità di gestire le relazioni in modo tale da ottenere qualche vantaggio.

ovvero la capacità di gestire le relazioni in modo tale da ottenere qualche vantaggio. Empatia , la capacità di comprendere appieno lo stato d’animo delle altre persone.

, la capacità di comprendere appieno lo stato d’animo delle altre persone. Motivazione, capacità di trasformare i pensieri negativi in positivi per motivare sé stessi ma anche gli altri.

Tutte queste competenze non sono innate, ma si possono apprendere e sviluppare nel corso del vita in modo tale da raggiungere i propri obiettivi e diventare dei grandi leader. Ma non solo, le persone dotate di intelligenza emotiva dovrebbero essere in grado di instaurare migliori relazioni sociali, essere percepiti in modo positivo dalle altre persone e avere una probabilità più alta di prendere decisioni corrette. E ancora, chi ha una maggiore intelligenza emotiva potrebbe godere di un più alto benessere psicologico, maggior autostima e sicurezza in generale.