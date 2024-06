Iniziare l’estate col Gratta e Vinci che dà più probabilità di tutti di vincere? Questo non lo batte nessuno

Con l’arrivo dell’estate, si vorrebbero avere più soldi per fare vacanze indimenticabili. Ecco perché tanti provano a giocare con il Gratta e Vinci, sperando nel colpo di fortuna. Ce ne sono tanti in giro, anche con lo stesso prezzo, ma nessuno batte questo per le probabilità di premio.

“Per quest’anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare”, cantava Piero Focaccia. Eppure, tanti vorrebbero cambiare il luogo di villeggiatura, puntando, magari, a qualche destinazione esotica. Sentirsi ricchi, magari, anche solo per 15 giorni, è un sogno che si può cullare.

Al punto che c’è gente che arriva a fare dei prestiti pur di togliersi lo sfizio, salvo poi pentirsene quando si tratta di pagare le rate. Altri, invece, non si azzardano a chiedere soldi in anticipano, ma cercano di trovare i soldi necessari attraverso la fortuna. Ovvero, tentando la fortuna, magari, con un Gratta e Vinci. Lotteria istantanea alla quale non giocano durante l’anno, ma che diventa appetibile, proprio per togliersi degli sfizi estivi. Così da ricacciare in gola, agli amici, i loro racconti di vacanze indimenticabili che ci tocca sopportare, al rientro, a settembre.

Iniziare l’estate col Gratta e Vinci che dà più probabilità di ogni altro? Si può fare scegliendo questo

Chi non fosse pratico di Gratta e Vinci, potrebbe rischiare di fare degli acquisti a caso. Si va dal tabaccaio e si dice “mi dia un Gratta e Vinci da 1 euro”, senza indicare quale. Lui, ovviamente, prenderà a caso, ma per voi, questo, potrebbe essere un errore.

Infatti, pur costando uguale, non tutti sanno che ce ne sono alcuni che offrono, a parità di prezzo, maggiori probabilità di vincita. Anche tra quelli che pagate 1 euro. Insomma, se è vero che è questione di fortuna, è innegabile che noi, in qualche modo, potremmo aiutarla, facendo gli acquisti giusti.

Ecco quale Gratta e Vinci comprare per avere più probabilità. Nessuno lo batte

Se andate a controllare, in ogni categoria di Gratta e Vinci, ci sarà sempre quello che offre più probabilità di vincere. Perfetto, ma come iniziare l’estate col Gratta e Vinci che dà più probabilità di ogni altro? Ovvero, esiste un Gratta e Vinci migliore di tutti, quanto a probabilità? Certo che sì, anche se, per comprarlo, dovrete sborsare la bellezza di 25 euro.

Si tratta, infatti, del nuovissimo Super Gold che costa, appunto, 25 euro. Si possono vincere fino a 6 milioni e nessuno lo batte come probabilità di vincere. Infatti, 1 Super Gold ogni 3,62 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 40 euro in su. Nessuno, sul mercato, al momento, vi offre una probabilità più alta di poter vincere, guadagnandoci.