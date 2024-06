Secondo il Times, sono questi i 10 borghi sconosciuti più belli della Puglia: vale la pena visitarli

Il prestigioso quotidiano britannico ha definito questi 10 piccoli paesi della Puglia, delle perle rare da visitare assolutamente.

Mare, spiagge bianche, trulli, ulivi secolari, muretti a secco, stradine di campagna e siti UNESCO. La Puglia si conferma, ogni anno, una delle Regioni più amate da italiani e stranieri. I posti da visitare sono davvero tanti e il tacco d’Italia riesce a soddisfare tutti i gusti e desideri.

Delle bellezze della Puglia ne parlano anche tantissimi giornali stranieri, come il Times, il quotidiano britannico più prestigioso. Nell’edizione online, la giornalista Charlotte Eggleston-Johnstone, che trascorre da 20 anni le vacanze in Puglia, ha deciso di dedicare un intero articolo alle realtà meno conosciute di questa Regione. Quei paesini, poco noti, ma accoglienti e dalle bellezze mozzafiato.

Secondo il Times, sono questi i 10 borghi sconosciuti da visitare

Ecco i 10 borghi scelti dalla giornalista. Partiamo da un piccolo paese in provincia di Brindisi. Oria ha un bellissimo centro storico medievale e le case imbiancate a calce. Da non perdere il Castello Svevo e i luoghi di culto.

In provincia di Bari troviamo la bellissima Mola di Bari, con il suo porticciolo e la piazza principale dove la gente del posto si incontra a qualunque ora. La giornalista cita anche Gravina in Puglia, sempre in provincia di Bari. Bellissima con le sue chiese scavate nella roccia, il centro storico e la città sotterranea. Il ponte di Gravina in Puglia, poi, è stato il protagonista del film “No Time to Die” (il nuovo capitolo della saga di 007).

Conversano è un piccolo paese nell’entroterra barese, che la giornalista definisce un posto incantevole. Da non perdere assolutamente è il Castello Aragonese che ospita sempre numerose mostre, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Monastero di San Benedetto, ecc. Restiamo in provincia di Bari e scopriamo la bellissima Putignano. Famosa per il suo Carnevale, tra i più antichi del Mondo. Ecco la “perla del sud”: la splendida Trani con la sua maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare Adriatico. A pochi passi dalla Cattedrale c’è anche il Castello Svevo.

Da visitare anche…

Spostiamoci in provincia di Lecce. La giornalista cita due borghi meravigliosi: Castro e Maglie. La cittadina di Castro non è solo un bellissimo posto dove fare il bagno. Ma basta una passeggiata tra le viuzze per rimanere ammaliati dalla sua bellezza. Maglie è uno dei centri più antichi del Salento, caratterizzato da arte barocca e pietra leccese. Da non perdere è il Duomo dedicato a San Nicola e il campanile.

La giornalista cita anche Canosa di Puglia che si trova in provincia di Barletta-Andria-Trani ed è un centro archeologico tra i più importanti d’Italia. Infine, si torna in provincia di Bari con Altamura. Famosissima per il suo pane ma anche per la sua storia davvero antica. Oltre alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, non puoi perdere le cave, le grotte e le masserie.