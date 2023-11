Indovina di chi sono questi tre volti: l’indizio è che tutte sono dive della musica

Pensi di riuscire ad indovinare a chi appartengono questi volti? Sono di tre dive della musica note in tutto il mondo.

Riuscire ad indovinare il volto di una persona è facile. Di solito basta guardarla per pochi istanti, o in alcuni casi per qualche secondo. Si tratta del metodo più semplice per capire di chi si tratti. Ma l’indovinello diventa più complicato quando si vede soltanto una parte del viso. In quel caso non è per niente immediato riuscirci. Ma se siete alla ricerca di un test visivo di questo tipo, allora vi darà filo da torcere la prova che farete adesso.

Nella prima immagine potete vedere un volto formato da tre parti diverse. Ognuna di queste appartiene ad una persona reale e che avete già visto. Si tratta di dive della musica che conoscete molto bene. Sono famose in tutto il mondo e sono riuscite a farci battere il cuore più volte. Difficilmente non possono essere riconosciute. Difatti basta guardarle per un po’ di tempo per capire di chi sono quei lineamenti.

A chi appartengono questi volti? Prova ad indovinare il prima possibile: molti falliscono

Ma come possiamo riconoscerle? Tanto per cominciare è sufficiente analizzare le singole parti. Se si tratta di dive del mondo della musica, è chiaro che il cerchio si restringa. Ciò significa che bisogna pensare a delle persone estremamente famose. Quel genere di donne che non possono essere dimenticate tanto facilmente. Se avete capito di chi stiamo parlando allora potete andare avanti. Scoprirete subito se sarete riusciti ad indovinare.

La prima parte del viso, cioè quella del capelli, appartiene a Beyoncé. Era molto facile riconoscerla per via dell’acconciatura e del colore della fronte. Nel secondo caso, invece, possiamo riconoscere Jennifer Lopez. La pelle scura e il viso iconico sono più che riconoscibili. Infine passiamo alla terza ed ultima parte, cioè quella delle labbra e dei capelli biondi. Ovviamente era un riferimento a Shakira. Impossibile non distinguerla per via della sua pelle più chiara.

Queste erano le dive latine del test di oggi. Parliamo di cantautrici molto famose e che nessuno può dimenticare. Se non siete riusciti a riconoscerle non dovete preoccuparvi, anche perché può capitare di sbagliare. Però può essere una buona idea allenarsi il più possibile per completare questi tipi di indovinelli. Sono molto particolari e ci portano a riflettere quanto basta. Avevate mai provato a risolvere un rompicapo come questo?