Se vuoi buttarti a capofitto in un’avventura loro sono i partner ideali: non si tirano mai indietro quando c’è da divertirsi

Ci sono segni zodiacali che amano l’avventura più di altri. Scopri di quali si tratta e se tra loro c’è anche il tuo.

L’amore per le nuove avventure non è una cosa che riguarda tutti. Eppure ci sono persone che sembrano nate per dare sempre vita a situazioni nuove e per vivere a pieno tutte le emozioni che ne conseguono. Ciò può essere influenzato da diversi fattori tra i quali rientra anche il potere che le stelle hanno su di noi.

Se non sai bene come inquadrarti o vuoi conoscere meglio qualcuno che ti è vicino, ecco quindi quali sono i segni che sono maggiormente portati verso l’avventura.

I segni più avventurosi dello zodiaco

Se si parla di avventure si possono intendere nuovi viaggi ma anche situazioni strane che, se alcuni preferiscono evitare, altri amano vivere a 365 gradi. Inutile dire che anche per questo aspetto molto può dipendere dal segno zodiacale d’appartenenza e, inutile dirlo, dall’ascendente.

Gemelli

I primi a partire sempre per nuove avventure sono senza alcun dubbio i Gemelli, che rientrano anche tra i segni più indipendenti dello zodiaco. Il loro bisogno di novità li spinge infatti verso tutto ciò che è sconosciuto e questo vale anche quando si parla di esperienze nuove da fare. I nativi del segno, infatti, non si tirano mai indietro. Anzi, spesso saranno proprio loro a proporre nuove avventure da cogliere al volo.

Vergine

Per quanto possano sembrare inizialmente restii, i nati sotto il segno della Vergine hanno uno spirito d’avventura ben più saldo di quanto si pensi. Resilienti ed in grado di gestire ogni tipo di cambiamento, sanno sempre come muoversi per non sbagliare rotta e per questo sono spesso richiesti come guide nelle nuove esperienze da vivere. Se c’è una cosa certa su di loro è infatti che non mancano mai un colpo.

Pesci

Anche i nativi dei Pesci sono portati per le avventure e nel loro caso possiamo includere sia quelle fisiche che spirituali. Sono infatti amanti di tutto ciò che è nuovo e misterioso e questo li porta spesso ad addentrarsi in strade sconosciute. Un aspetto che li rende sicuramente affascinanti ma anche in grado di fare esperienze sempre interessanti. Le stesse che rappresentano per loro una fonte di arricchimento più unica che rara.

E se il tuo segno non rientra tra questi? Non dimenticare di controllare anche il tuo ascendente che spesso, per aspetti simili, è anche quello da prendere maggiormente in considerazione.