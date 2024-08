Quanto ci costa davvero una vacanza in Sardegna? Analizziamo tutti gli aspetti

Si sa che è una delle mete più ambite d’estate, ma quando ci costa davvero una vacanza in Sardegna? Cerchiamo di capire quanto si può arrivare a spendere se si vuole trascorrere un po’ di tempo in questo bellissimo mare.

Quando arriva l’estate è normale pensare a prenotare le vacanze con amici, parenti o con la propria famiglia. Tutti abbiamo bisogno di staccare la spina dal lavoro e dalla routine e chi può permetterselo può puntare a viaggi anche lussuosi. Moltissime persone scelgono come meta estiva la Sardegna e non c’è bisogno di spiegare il perché. Ma quanto ci costa davvero una vacanza in Sardegna in quel mare cristallino dalle tonalità magiche? Proviamo ad analizzare tutti gli aspetti di un viaggio nell’isola e capire quanto si può arrivare a spendere.

Quanto ci costa davvero una vacanza in Sardegna?

GB Viaggi ci fornisce delle informazioni molto dettagliate su quanto si può arrivare a spendere se si decide di trascorrere le vacanze in Sardegna. Innanzitutto, proviamo a considerare di dover fare il viaggio in aereo. La prenotazione del volo dipende dal periodo in cui si effettua dal punto di vista economico. Un fattore che incide sul costo del biglietto è anche la città di partenza. Diciamo che la cifra è compresa tra 100 e 300 euro.

Uno dei tanti problemi a cui molti pensano, però, è portare l’auto con sé. Quindi, l’alternativa all’aereo è il traghetto. Anche qui la cifra varia molto a seconda della tratta, da dove si parte e della cabina che si sceglie. Andata e ritorno con l’auto inclusa può costare dai 150 ai 400 euro.

Infine, bisogna considerare il pernottamento nell’isola. In alta stagione una notte in albergo può costare fino a 150 euro a persona. Cifra che sale a 500 euro se si considera un hotel a 5 stelle. Naturalmente, ci sono poi soluzioni più economiche, per le famiglie e i gruppi. Si può arrivare a spendere anche 200 euro in totale a notte.

Cibo e attività

Oltre le spese legate all’aereo o al traghetto e al pernottamento, ci sono da considerare anche le spese delle varie attività che si svolgeranno e i pasti. Bisogna tenere conto, quindi, dell’abbonamento a ombrellone e lettini in una spiaggia, di una semplice giornata al mare, oppure del costo relativo all’escursione o al tipo di attività sportiva che si sceglie di intraprendere.

Infine, dobbiamo mettere nella lista delle spese anche i vari pasti. Naturalmente, prendere il cibo al supermercato e poi preparare pranzi al sacco è una soluzione molto più economica. In genere, un pranzo in un locale o trattoria può portare via dai 20 a 30 euro a persona. Poi, se si scelgono locali più lussuosi la cifra sale, e anche di molto.