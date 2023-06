I piccioni sono il tuo incubo? Tienili alla larga con questo ingrediente naturale e sicuro

Problemi con i piccioni? Adottando questi metodi non avrete più problemi con loro: ecco che cosa dovreste fare.

Prendere una bella boccata d’aria nel nostro balcone e scoprire che ci sono diversi piccioni, forse non è una notizia piacevole per tutti. Molte persone detestano questi volatili poiché sono sempre alla ricerca di cibo, come le briciole per esempio. E oltre alla loro fastidiosa presenza, i piccioni rilasciano numerosi escrementi acidi e corrosivi che distruggono piante, terrazzi e davanzali.

Cercano un posto comodo dove poter costruire i loro caldi nidi, e se l’obiettivo è il nostro balcone diventa un problema. La situazione peggiora quando si tratta delle malattie, che come potreste immaginare vengono talvolta diffuse proprio dai piccioni. Liberarsi di loro, senza fargli del male, è una opzione per evitare di andare incontro a numerosi problemi. E una delle soluzioni più semplici, ma anche più efficaci, è quella di utilizzare delle spezie piccanti.

Piccioni sul balcone o sul terrazzo? Allontanali con queste strategie: funzionano tutte

Parliamo del pepe o del curry per esempio, che possono essere distribuite attorno al balcone per poter allontanare i piccioni. Ancora meglio se si tratta di far crescere delle piante di peperoncino, perché questi volatili odiano gli odori e i sapori delle spezie piccanti dato che non fanno parte della loro alimentazione. Infastidendoli con questi piccoli trucchi, senza correre il rischio di fargli del male, è una buona soluzione per evitare che facciano un nido.

Ma se il piccante non vi piace come idea, allora dovreste pensare di provare l’aceto. I piccioni odiano anche l’odore pungente di questo prodotto, dal quale si tengono lontani sempre e comunque. Può essere usato come uno spray repellente naturale, e se combinato con il sale grosso diventa un’arma non letale contro i piccioni. Mangiando il sale grosso sarebbero disgustati dal loro sapore, e quindi non tornerebbero più nella zona in cui lo hanno trovato.

Un’altra idea interessante, seppur sia sconosciuta per molti, è l’utilizzo dei CD ROM. Questo metodo prevede che i dischi vengano appesi a fili in movimento per allontanarli, e ciò accade per una semplice ragione. Il movimento ondeggiante e il riflesso della luce sui CD ROM li spaventano, costringendoli a fuggire in breve tempo. Questo è sicuramente il metodo più sicuro per impedire che i piccioni si avvicinino.