In Brasile hanno un’abitudine particolare con gli ospiti: ecco che domanda rivolgono sempre

Ogni cultura ha delle consuetudini, in questo caso ci concentriamo su quella che hanno le persone in Brasile. Loro sono abituati a rivolgere una domanda molto particolare se hanno degli ospiti in casa.

Il Mondo è grandissimo con tanti paesi diversi, tanti popoli diversi che sono cresciuti con usi e costumi completamente differenti da quelli vicini e dagli altri in generale. A volte, quando si viaggia, si rimane sorpresi nel vedere quali sono le abitudini degli altri paesi.

Ce n’è una in particolare che arriva dal Brasile e che consiste in una domanda che le persone rivolgono ai propri ospiti quando li hanno in casa. Siete andati in Brasile e avete avuto modo di conoscere questa loro usanza?

Se la risposta è no, allora qui di seguito approfondiremo l’argomento e capiremo come gli ospiti vengono accolti nelle case dei brasiliani e quali domande vengono rivolte. Probabilmente per noi italiani sarà un po’ tutto strano.

La meraviglia del Brasile

Difficile non aver mai sentito parlare di qualche particolarità che arriva dal Brasile. Innanzitutto, ricordiamo che si tratta di un Paese molto vasto del Sud America che si affaccia sull’oceano Atlantico e che conta ogni anno milioni di turisti.

È il paese del Rio delle Amazzoni, delle favelas, ma anche della Samba e della Capoeira. Ogni posto ha le sue abitudini e le sue usanze e, probabilmente, alcune di queste le troveremmo alquanto strane, come questa che stiamo per dirvi.

Le persone in Brasile hanno un’abitudine particolare con gli ospiti: una strana domanda

Quando un brasiliano accoglie in casa un ospite è abituato a fare una domanda specifica: “vuoi fare una doccia?”. Anche se quell’ospite è lì solo per un saluto veloce, la domanda viene posta comunque, anche se non deve fermarsi a dormire.

È una domanda che viene fatta con grandissima frequenza, molte volte prima del saluto e dei vari convenevoli. I brasiliani sono molto fissati con la pulizia personale e capita che facciano più docce al giorno. Con gli ospiti, offrono la doccia per offrire sollievo dal clima molto caldo e afoso che è presente spesso nel Paese.