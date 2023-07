In aereo puoi avere tanto cibo e bevande gratis col trucco svelato dall’assistente di volo | Pazzesco

Sapevi che ci sono dei metodi che ti permettono di avere tanto cibo e bevande gratis in aereo? Ecco alcuni trucchi

Viaggiare in aereo è una delle esperienze più elettrizzanti e incredibili della vita. Se ci pensiamo, rappresenta uno dei desideri innati dell’uomo, ovvero quello di imparare a volare.

Tuttavia, anche l’aereo – seppur statisticamente in maniera inferiore rispetto alle automobili – rappresenta dei pericoli e, per questo, viaggiare su questi mezzi trasmette un po’ di preoccupazione. A volte, per smorzare l’attesa, potrebbe essere utile mangiare o bere qualcosa, a fronte di costi però sempre crescenti. Ma sapevi che ci sono dei metodi davvero utili che permettono di avere tanto cibo e bevande gratis in aereo? Ecco quali sono.

Ecco alcuni trucchi che ti permettono di avere tanto cibo e bevande gratis in aereo

Dopo la pandemia, finalmente si può tornare a viaggiare e a farlo anche sulle grandi distanze. Sono moltissimi i cittadini che infatti hanno deciso di tornare a compiere dei voli in aereo per raggiungere destinazioni di piacere o di lavoro, anche se i prezzi sono saliti e tutto costa di più. Ma sapevi che è possibile risparmiare anche durante un viaggio in aereo? Leggi subito alcuni trucchi che permettono di avere tanto cibo e bevande gratis in aereo.

A rivelare questi metodi infallibili è Miguel Munoz, un assistente di volo che ha deciso di dare alcuni consigli per ottenere vivande gratis da parte dell’equipaggio di volo. Il primo consiglio è quello di essere gentili con gli assistenti di volo e dire loro che stanno celebrando un’occasione speciale, come ad esempio un compleanno o una festa di laurea.

Il consiglio è quindi di spiegare all’equipaggio di volo cosa si sta festeggiando, magari una volta già in volo. Tuttavia, non si tratta di un trucco infallibile e di successo garantito. Può capitare, infatti, di trovare un capo cabina severo che potrebbe decidere di non consegnare nulla nonostante la notizia dei festeggiamenti.

A questo punto, molti potrebbero gettare la spugna e rassegnarsi a pagare cibo e bevande a bordo dell’areo. Ma in questi casi potrebbe essere utile adottare un ulteriore stratagemma. Farsi vedere delusi, tristi o arrabbiati, infatti, potrebbe essere una buona idea. L’assistete di volo, infatti, rivela che quando un passeggero dimostra insoddisfazione per non aver potuto acquistare un prodotto che non è presente nel menù, può accadere che l’equipaggio di volo possa decidere di offrirgli un prodotto diverso, ma in maniera gratuita.