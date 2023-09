Ilary Blasi si prepara così per l’udienza in tribunale: coinvolto anche Bastian

Non sono ancora finiti i problemi per Ilary Blasi, che a breve dovrà affrontare l’udienza in tribunale, e a farne le spese anche Bastian.

Non solo gossip: il divorzio tra Ilary e Totti è molto complicato poiché il Giudice dovrà stabilire di chi sia esattamente la colpa della fine del matrimonio. Dopo 17 anni di vita insieme, una delle coppie più famose e amate è scivolata in una rovinosa e irreparabile crisi. Oltre ai sentimenti, ci sono in gioco tanti, tanti soldi, ecco perché la questione è ancora più complessa.

Il 20 settembre è vicino ed è il giorno in cui sia Totti che Ilary dovranno affrontare la fase più difficile del loro contenzioso. Gli ex coniugi infatti hanno chiesto entrambi la separazione con addebito, accusandosi cioè reciprocamente di tradimento. Il Giudice, esaminati gli atti, dovrà stabilire chi dei due ha mandato in rovina il matrimonio, per via dei (ancora presunti) tradimenti.

Totti mostrerà gli SMS che dovrebbero inchiodare Ilary, mentre lei giocherà la “carta Noemi”. Si prospetta dunque una battaglia davvero ardua. Suscita ancora scalpore la dichiarazione di Totti proprio in merito agli SMS: sembra che ci fosse un “complice” che aiutava Ilary a comunicare con l’amante.

Come si stanno preparando Totti e Ilary Blasi alla prossima udienza? Le news dalle vacanze

Prima di affrontare un periodo sicuramente complicato, l’ex calciatore e la conduttrice televisiva si stanno ricaricando, approfittando delle ferie estive.

Proprio recentemente giravano rumors secondo cui Ilary e Bastian fossero in crisi. Ai più attenti non era sfuggito il fatto che Ilary avesse tolto dai Social tutte le foto insieme all’imprenditore. Ora tutto questo sembra però passato, perché la coppia sta trascorrendo ore serene a Cortina, tra passeggiate e shopping.

Bastian si sta rivelando un compagno molto premuroso, considerando che Ilary non deve affrontare solamente il divorzio ma anche i problemi inerenti la carriera. Come tutti sanno, dopo l’ultima edizione dell’Isola, la Blasi è stata “silurata”. L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha annunciato infatti lo stop del programma – forse non definitivo – per la prossima stagione.

Anche Totti, dal canto suo, si sta godendo quella che è stata definita la luna di miele con Noemi. Si trovano in Sudafrica per un romantico Safari, e giungono immagini di atmosfere esotiche ma estremamente romantiche.

A questo punto è molto probabile che anche in tribunale non si parlerà di “ipotetici amanti” o di personaggi misteriosi, ma che verranno coinvolti e chiamati a testimoniare anche Bastian e Noemi. Non resta dunque che attendere gli sviluppi di questo controverso divorzio e quali saranno le decisioni del Giudice.