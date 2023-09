Ilary Blasi in tenuta sportiva non rinuncia al lusso: il ‘dettaglio’ non sfugge

Sempre stupenda e in forma smagliante Ilary Blasi conquista proprio tutti e non rinuncia al lusso nemmeno in tenuta sportiva, i fan notano subito il dettaglio.

In qualsiasi modo decide di mostrarsi Ilary Blasi cattura sempre in maniera piacevole i suoi tantissimi e affezionati fan, questi impazziscono quando la vedono. D’altronde sarebbe impossibile restare impassabili di fronte a così tanta bellezza e sensualità, è un vero spettacolo.

Da anni fa parte del mondo dello spettacolo, a farle ottenere non poca visibilità in passato è stato il ruolo di letterina a Passaparola, da quel momento non si è più allontanata dai riflettori. Anche la storia d’amore con Francesco Totti l’ha resta famosa, quando si sono detti addio hanno lasciato i loro tantissimi fan senza parole. La loro bellissima relazione è durata circa vent’anni, oggi entrambi hanno ritrovato l’amore e sembrano essere molto felici.

Da poco Ilary Blasi b ha stupito i suoi fan mostrandosi con un nuovo look, ha infatti detto addio alla sua chioma bionda preferendo al momento un colore più scuro e più naturale che è stato davvero apprezzato. Tantissimi sono stati i complimenti che ha ricevuto, sono in molti a pensare che oltre ad essere incantevole con il nuovo look sembra anche più giovane.

Ilary Blasi favolosa in tuta, il lussuoso dettaglio non sfugge ai fan

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram la bellissima conduttrice ha sfoggiato un look decisamente diverso dal solito, non elegante o sensuale ma sportivo.

Anche in tenuta sportiva Ilary Blasi è bella da togliere il fiato, indossa pantaloni rosa ampi e un minuscolo top super attillato che mette bene in risalto il suo fantastico décolleté. In una delle foto è seduta in auto, nell’altra si mette in posa davanti alla Jeep e guarda verso il basso mentre indossa un cappellino che le copre parte del viso. I suoi seguaci non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso, in forma smagliante come sempre ha steso tutti.

Ai fan non è poi sfuggito un dettaglio, di che si tratta? La conduttrice non rinuncia al lusso nemmeno quando indossa outfit sportivi. Si vede chiaramente che il pantalone è firmato ‘Balenciaga’, un brand piuttosto famoso e costoso. In tenuta sportiva sfoggia come sempre un fisico pazzesco, come al solito i suoi seguaci sono impazziti ammirandola tutto il suo splendore.