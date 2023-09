Diete: ecco quelle che funzionano davvero, finalmente svelate dalla scienza | Magri subito

Vuoi scegliere una dieta che ti farà dimagrire molto velocemente? Queste sono le soluzioni migliori: lo dice la scienza.

Non tutti riescono a seguire una dieta che considerano efficace. Alle volte è necessario chiedere ad un nutrizionista per sapere qual è la strada migliore da seguire. Tuttavia, uno studio scientifico afferma che esista una dieta utile per tutti quanti. Un programma dietetico che può funzionare con ogni tipo di persona.

A svelarlo è stato uno studio neozelandese dell’Università di Tango, che ha voluto fare chiarezza su questo argomento. Lo scopo dello studio, che è stato pubblicato anche sull’American Journal of Clinical Nutrition, era quello di analizzare le varie diete dei partecipanti e scoprire quale fosse la migliore. Il percorso dimagrante deve essere d’aiuto non soltanto per la perdita del peso, ma anche per non avere conseguenze negative sulla propria salute.

Dieta mediterranea o intermittente, quale delle due è la migliore e perché: perderai peso di sicuro

Gli esperti hanno iniziato il loro studio con la dieta mediterranea. A sceglierla è stato il 27% dei partecipanti totali del test. Chi l’ha scelta ha continuato a seguirla anche al termine dei 12 mesi di valutazione. I soggetti che hanno selezionato questo regime alimentare hanno perso 2,8 chilogrammi in un anno. Inoltre è stata rilevata una notevole riduzione della loro pressione arteriosa. Ciò significa che il rischio di avere problemi cardiovascolari si è ridotto. Pure i livelli di zucchero nel sangue sono cambiati.

Altri ancora, invece, hanno selezionato il digiuno intermittente. Si tratta di un’altra dieta piuttosto efficace e che sembra sia stata molto apprezzata dalle persone. Il problema è che bisogna mangiare soltanto in momenti specifici della giornata e rinunciando ad alcuni pasti. Infatti, diversamente dalla dieta mediterranea, il digiuno intermittente deve essere approvato da un esperto. Altrimenti si rischia di riscontrare dei problemi a livello di salute.

Ma lo studio ha confermato quale sia la dieta migliore fra le due? Sì: è la dieta mediterranea la vincitrice. Non presenta anomalie e viene seguita da più persone, segno che sia efficace. Ciò non toglie che la dieta più adatta sia quella studiata appositamente per noi. Un nutrizionista tenta di comprendere i nostri bisogni, cercando di non esagerare e di creare una dieta che sia compatibile. In questo modo sarà più semplice seguire un percorso dimagrante.