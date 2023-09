Le decisioni importanti? Ecco quando devi prenderle: c’è un’ora precisa della giornata

Quando prendere delle vere decisioni? Ecco il momento perfetto della giornata e l’ora precisa per fare scelte importanti.

Non essere troppo avventati è sicuramente un consiglio utilissimo quando si tratta di prendere decisioni, ma ci sono addirittura degli orari specifici per prendere decisioni importanti. Ecco qual è il momento della giornata in cui bisogna riflettere e poi scegliere cosa fare!

“Dormici su”, così possono risolversi tutti i tuoi problemi. E’ uno dei consigli che più ci viene dato quando dobbiamo prendere una decisione importante, e che magari ci fa stare agitati. Otre che un consiglio però, secondo quanto rivela la scienza, questa abitudine sarebbe davvero importantissima: ecco perchè.

Dormirci sopra, ecco cosa fare per risolvere i problemi: è necessario per il cervello

Dormire per prendere una decisione non è più solo un consiglio. A quanto pare questo modo di fare è davvero fondamentale per ottenere una giusta riorganizzazione del cervello e risolvere i problemi. Qualcosa che quindi abbiamo sempre pensato fosse un modo di dire, in effetti, funziona per davvero. A spiegarlo è una ricerca pubblicata su su Psychological Science. E’ stata condotta da un gruppo di studiosi di psicologia della Northwestern University che hanno assegnato a 57 persone dei problemi da risolvere, ciascuno associato a un suono diverso. Durante la notte alcuni suoni venivano riprodotti come se fossero un ricordo e al mattino il 31,7% dei problemi i cui suoni erano stati riproposti durante il sonno, erano risolti maggiormente. La conclusione è che rielaborarli di notte permetteva di risolverli meglio al mattino.

Insomma dormire fa bene anche per la soluzione dei problemi e non solo per il benessere psicofisico di un essere umano. Le prove a carico di questa teoria sono ormai innumerevoli. Il cervello quindi durante la notte non riposa, ma risolve problemi anche importanti. Il sonno è in grado di aiutare la nostra mente a riorganizzare le informazioni e condurci alla soluzione dei problemi.

In pratica, se si cerca di risolvere un dilemma che sia lavorativo o relazionale il consiglio è di pensarci mentre si ascolta della musica specifica. Prima di andare a dormire si dovrà ascoltare di nuovo quella stessa musica in modo che, di notte, il cervello possa lavorare. Probabilmente al mattino, quando ci si sveglierà, la soluzione potrà essere a portata di meno, o quanto meno più semplice da risolvere. Da provare assolutamente!